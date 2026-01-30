Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας συνοδευόμενος από την κόρη του, Δέσποινα στην επίσημη πρεμιέρα «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση».

Ο γνωστός σκηνοθέτης πόζαρε στο φωτογραφικό φακό, σε μια από τις σπάνιες εξόδους με την κόρη.

Σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά ο ίδιος είχε δηλώσει: «Δεν θα έδινα ποτέ στα παιδιά μου μία συμβουλή την οποία εγώ δεν την έκανα. Για αυτό και ποτέ δεν τους είπα το “διαβάστε” όταν πήγαιναν σχολείο. Για αυτό τον λόγο δεν θα πρέπει να δίνουμε συμβουλές στα παιδιά μας, γιατί είναι κατασκευασμένα για να ζήσουν σε μία άλλη εποχή από τη δική μας.

Ο Πλάτωνας το έχει πει, δεν είναι δικό μου. Είναι άλλα “μοντέλα” αυτά τα παιδιά. Υπήρχε ποτέ γενιά που να μην έχει πρόβλημα με τη νεολαία; Οι μπαμπάδες μας με τους δικούς τους μπαμπάδες, εκείνοι με εμάς, εμείς με τα παιδιά μας. Και έτσι θα πάει».

Τα τελευταία χρόνια ο γνωστός σκηνοθέτης βρίσκεται σε σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου.

«Ήταν εκτός του επαγγελματικού χώρου και ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Από την πρώτη μέρα ήμασταν ζευγάρι», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός σε συνέντευξή της.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

