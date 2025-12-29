Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε ο Σώτης Βολάνης, για τη σχέση του με τα χρήματα, τις αγορές που έχει κάνει, αλλά και για την πίστη του στον Θεό.

Ο λαϊκός τραγουδιστής μοιράστηκε συγκινητικές στιγμές από την καριέρα του, λέγοντας: «Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ανατριχιάζω μόνο που το λέω. Πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα: ‘Θεέ μου, τι έκανα;’. Το τραγούδι ‘Πόσο μου λείπεις’ το εμπνεύστηκα από τους γονείς μου που μου έλειπαν όταν ζούσα στο Ντουμπάι, αλλά και από τους φίλους και τις παρέες μου».

Σχετικά με τα πρώτα του έσοδα από τη μουσική, ο Σώτης αποκάλυψε: «Με τα πρώτα μου χρήματα πήρα σπίτι. Έδωσα πολλά και για αυτοκίνητα – χαλάλι τους. Άλλαζα αυτοκίνητο κάθε δυο εβδομάδες και κάπου εκεί αγανάκτησαν οι γονείς μου. Μπορεί να έφυγαν και 600.000 – 700.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετάνιωσα».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στην πίστη του στον Θεό και στα προσωπικά του σημάδια: «Πριν βγάλω τον πρώτο μου δίσκο, είχα χάσει κάποια λεφτά. Άφησα ένα σακάκι με βέλγικα λεφτά σε ταξί και τα έχασα. Στρέφω το κεφάλι μου στον ουρανό και λέω με δάκρυα: ‘Θεέ μου, μια μέρα, δώσ’ τα μου χιλιαπλά’. Και μου τα δίνει – δεν είναι σημάδι αυτό;».

