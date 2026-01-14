Αιφνίδια αποχώρηση για τον Σώτη Βολάνη από το σχήμα όπου εμφανιζόταν στην Αθήνα. Με μια λιτή ανάρτηση στο Facebook, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του, ευχαριστώντας την επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα αίτια της απόφασής του.

Ο Σώτης Βολάνης και η Τζένη Κατσίγιαννη ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους, στο νυχτερινό κέντρο στις 31 Οκτωβρίου του 2025, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μετά από χρόνια απουσίας από τη νυχτερινή Αθήνα, ο τραγουδιστής ήταν αισιόδοξος πως θα καταφέρει να κερδίσει το νέο επαγγελματικό «στοίχημα».

«Ευχαριστώ πολύ το Cabana Live για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο υπόλοιπο πρόγραμμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σώτης Βολάνης σε ανάρτηση στο Facebook.

Η αντίδραση της Τζένης Κατσίγιαννη

Την αντίδρασή της για την ξαφνική αποχώρηση του Σώτη Βολάνη από το νυχτερινό τους σχήμα εξέφρασε η Τζένη Κατσίγιαννη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στο Happy Day και τον ρεπόρτερ του Alpha, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, κατακρίνοντας την απόφαση του συναδέλφου της να μην εμφανιστεί την προηγούμενη Παρασκευή στο κέντρο Cabana Live χωρίς προειδοποίηση και να τερματίσει τη συνεργασία του μέσα από μία λιτή ανάρτηση στα social media.

«Ξαφνιαστήκαμε όλοι, γιατί κι εγώ από εκεί ενημερώθηκα ότι τελικά δεν θα ανοίξουμε την Παρασκευή και το Σάββατο χωρίς να έχει συμβεί κάτι απολύτως. Το σχήμα πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία μας ήταν άψογη και με τον Σώτη και με τους μουσικούς. Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες.

Εγώ προσωπικά δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του αλλά απ’ ό,τι ξέρω η επιχείρηση προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, τον κάλεσαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα», απαντά η τραγουδίστρια, η οποία τυγχάνει να είναι και σύζυγος του επιχειρηματία του καταστήματος.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους εργαζομένους του Cabana, διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για όλους αυτούς εδώ μέσα, είναι 60 οικογένειες και να πει το μεσημέρι ότι δεν ανοίγουμε και τελειώνει το σχήμα. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η κίνηση», σημειώνει η Τζένη Κατσίγιαννη.

