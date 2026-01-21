Τη σιωπή του έσπασε ο Σώτης Βολάνης μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η λήξη της συνεργασίας του με το “Cabana Live Stage”. Μέσω των social media, ο καλλιτέχνης απάντησε σε όσους τον κατηγορούν για τη συμπεριφορά του, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το τέλος των κοινών του εμφανίσεων με την Τζένη Κατσίγιαννη.

Η ανάρτηση του Σώτη Βολάνη για το Cabana

«Γεια σας αγάπες μου. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου και την επαγγελματική μου συμπεριφορά. Ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνης δεν εκμεταλλεύτηκα και σεβάστηκα τον κόσμο που με αγαπάει, τους επιχειρηματίες και κυρίως συνεργάτες και το προσωπικό μιας και που ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους.

Η αλήθεια όπως και να έχει θα βγει στο φως όχι από μένα γιατί σέβομαι την Τζένη Κατσίγγιανη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ουδέποτε δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα που σίγουρα θα γινόταν αυτό γιατί όλα πηγαίνανε πολύ καλά αν ο επιχειρηματίας δεν αθετούσε τις γιορτινές μέρες τα συμφωνηθέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο… Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούργιο πρόγραμμα του Cabana και να σας ενημερώσω πως επειδή και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια εννοώ συνεργάτες μουσικούς και λοιπά οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκη από εργασία θα συνεχίσω τις εμφανίσεις μου στην Θεσσαλονίκη.

Σας αγαπώ πολύ ο Σώτης σας….», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σώτης Βολάνης.

govastiletto.gr –Σώτης Βολάνης: Από τα πρώτα λεφτά στο σπίτι μέχρι τα 700.000 ευρώ για ένα αμάξι