Η Σούρι Κρουζ, κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, προχώρησε σε μια σημαντική προσωπική αλλαγή, επιλέγοντας να μην χρησιμοποιεί πλέον το επίθετο του διάσημου ηθοποιού.

Η απόφασή της έρχεται λίγο μετά τις αντίστοιχες κινήσεις που έκαναν αρκετά από τα παιδιά του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί.

Σύμφωνα με επίσημα εκλογικά αρχεία της Πενσυλβάνια, η 20χρονη φοιτήτρια έχει πλέον υιοθετήσει ως επίθετο το μεσαίο όνομα της μητέρας της και συστήνεται ως Σούρι Νοέλ.

Η Σούρι γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006, έναν χρόνο μετά την έναρξη της σχέσης του Τομ Κρουζ με την Κέιτι Χολμς, ενώ από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η πρώτη επίσημη φωτογράφισή της είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Vanity Fair, μέσα από τον φακό της διάσημης φωτογράφου Άνι Λίμποβιτς.

Η αλλαγή του επιθέτου της έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί τη συνδέουν με την αποστασιοποίησή της από τον πατέρα της, με τον οποίο, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δεν διατηρεί στενή σχέση εδώ και αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, η ίδια δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της.

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Πηγή: people.com

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