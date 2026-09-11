Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εξόδους τους, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η σύζυγός του, πρώην αθλήτρια Ελευθερία Κούκου, έδωσαν το «παρών» στην κεντρική εκδήλωση της UNESCO στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η υψηλού επιπέδου εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Γενικού Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων ήταν η διεθνούς κύρους νομικός Amal Clooney και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είναι Έλληνας εφοπλιστής, βιομήχανος και συνιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός (μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο). Ανήκει σε μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες της Ελλάδας.

Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (1945–2021), κορυφαίος εφοπλιστής και βιομήχανος, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη διαχείριση της ιστορικής Χαλυβουργικής. Μητέρα του είναι η Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου (πρώτη σύζυγος του Κωνσταντίνου).

Αδελφός του είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με τον οποίο διοικούν μαζί τις επιχειρήσεις τους και την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της ναυτιλίας, κυρίως μέσω της διοίκησης της εταιρείας Arcadia Shipmanagement, η οποία εξειδικεύεται στη μεταφορά πετρελαιοειδών. Στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός από το 2004 και μετά, όταν ανέλαβε μαζί με τον αδελφό του τα ηνία της μπασκετικής ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο γάμος με την Ελευθερία Κούκου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Παλαιό Ψυχικό, με την Ελευθερία Κούκου να έχει επιλέξει νυφικό Dior. Οι δυο τους έχουν επιλέξει συνειδητά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το καλοκαίρι του 2016, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, ο οποίος πήρε το όνομα Κωνσταντίνος, τιμώντας τον αείμνηστο πατέρα του εφοπλιστή, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. Αργότερα η οικογένειά τους μεγάλωσε κι άλλο, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο του στα παιδιά του.

Πέρα από τις επιλεγμένες εμφανίσεις στις εξέδρες του ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό, το ζευγάρι μοιράζεται ένα μεγάλο πάθος για τον αθλητισμό. Συμμετέχουν πολύ συχνά μαζί σε αγώνες ορεινού τρεξίματος (trail running) στην Ελλάδα (όπως στο Παγγαίο ή στο Μέτσοβο).

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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