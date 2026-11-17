Μια σπάνια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Βάνα Μπάρμπα και η κόρη της, Φαίδρα-Θεοδώρα, χαρίζοντας μια όμορφη έκπληξη στους διαδικτυακούς τους φίλους. Μητέρα και κόρη βρέθηκαν στο Κολωνάκι, όπου επισκέφθηκαν τη διαιτολογική μονάδα «Λόγω Διατροφής», αποκαλύπτοντας τον ειδικό που εμπιστεύονται για τη φροντίδα της διατροφής, της σιλουέτας και της ευεξίας τους.

Ο λόγος για τον καταξιωμένο κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, Δρ. Δημήτρη Γρηγοράκη, ο οποίος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστές και ευδιάθετες στο γραφείο του, έχοντας στην αγκαλιά τους και το μικρό τους σκυλάκι, που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Αυτό που κέντρισε αμέσως τα βλέμματα, πέρα από την καλλίγραμμη σιλουέτα τους, ήταν οι εντελώς διαφορετικές ενδυματολογικές τους επιλογές, που αποτυπώνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της καθεμιάς. Η Βάνα Μπάρμπα, πιστή στο κλασικό, θηλυκό της στυλ, επέλεξε μια μακριά φούστα με animal print μοτίβο, την οποία συνδύασε με μαύρο σακάκι και μια εντυπωσιακή καπιτονέ τσάντα. Από την άλλη πλευρά, η 24χρονη Φαίδρα υιοθέτησε ένα πολύ πιο χαλαρό και μοντέρνο look, φορώντας ένα φαρδύ cargo παντελόνι παραλλαγής σε γήινες αποχρώσεις, μαύρο crop top και ένα μπεζ φούτερ ριγμένο ανέμελα στους ώμους, κρατώντας στα χέρια της ένα βιβλίο.

«Η αγαπημένη ηθοποιός κα Βάνα Μπάρμπα μαζί με την κόρη της κατά την επίσκεψη τους στην Διαιτολογική μας Μονάδα Λόγω Διατροφής Κολωνάκι – Dr. Δημήτρης Γρηγοράκης!», έγραψε χαρακτηριστικά ο διατροφολόγος στη λεζάντα της ανάρτησης, με τα likes να πέφτουν βροχή μέσα σε λίγες ώρες.

Η σχέση της Βάνας Μπάρμπα με τη μοναχοκόρη της παραμένει εξαιρετικά δεμένη. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο απαιτητικό είναι για ένα νέο κορίτσι να χαράζει τη δική του πορεία και να βρίσκει την ταυτότητά του, όταν έχει μια τόσο αναγνωρίσιμη μητέρα.

«Στα 37 μου είχα ζήσει τα πάντα και ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήρθε αυτό το δώρο και μου άλλαξε όλη τη ζωή. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί. Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Ήμουν άτυχη, ίσως πλήρωσε τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαιδράς. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου. Πίστεψα ότι δεν θα ήταν τίποτα για εμένα», είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Με τι ασχολείται σήμερα η 24χρονη Φαίδρα-Θεοδώρα

Η 24χρονη σήμερα Φαίδρα-Θεοδώρα έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους και να χαράζει τη δική της πορεία. Η νεαρή καλλονή, καρπός του έρωτα της Βάνας Μπάρμπα με τον Αναστάση Μαρασλή, τα τελευταία χρόνια έχει μοιράσει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και την Πάτρα, καθώς πέρασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vana Barba (@vanabarba_official)

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