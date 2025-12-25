Σε μια εξομολογητική συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα, ο Σπύρος Μπιμπίλας προχώρησε σε έναν απολογισμό της οικονομικής του πορείας, τόσο από τη μακρόχρονη καριέρα του στο θέαμα όσο και από τη νυν θητεία του ως βουλευτής με την «Πλεύση Ελευθερίας».

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχθηκε πως οι απολαβές του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν υψηλές, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει μια σημαντική περιουσία. Ωστόσο, αποκάλυψε πως ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων του δόθηκε σε τρίτους —είτε με τη δική του βούληση για να βοηθήσει, είτε επειδή έπεσε θύμα εκμετάλλευσης. Παρά τις απώλειες αυτές, τόνισε πως έχει διασφαλίσει ένα άνετο μέλλον, ενώ μοιράστηκε και τα σχέδιά του για τη διαχείριση των χρημάτων του στο μέλλον, εστιάζοντας σε σκοπούς που τον εκφράζουν.

Η εξομολόγηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τις οικονομικές του απολαβές

Έβγαλες πολλά χρήματα…

Τα μισά τα έχω μοιράσει. Πιο αριστερός, κομμουνιστής, αλλά και Χριστιανός ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει άλλος καλύτερος από μένα. Χωρίς να είμαι κάτι από αυτά. Δυστυχώς με έχουν εκμεταλλευτεί πολλοί και πλέον έχω σταματήσει τα πολλά πολλά.

Απέκτησες χρήματα;

Πάρα πολλά. Όλα δηλωμένα. Και απέκτησα τόσα, ώστε να περνάω καλά σήμερα στα 70 μου χρόνια.

Και αφού σε έχουν κουράσει όλα αυτά, φεύγεις. Τι θα κάνεις μετά;

Είμαι σε αναζήτηση ενός μικρού εξοχικού. Δεν είχα ποτέ κατά νου μου ότι θα αποφάσιζα να ηρεμήσω μέσα σε ένα σπιτάκι, δίπλα στη θάλασσα. Τώρα όμως που κλείνω τα 70, θέλω να απομονωθώ.

