Την έντονη αντίδραση του Σπύρου Μπιμπίλα προκάλεσε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την πρόσφατη εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ των Καννών και τα επικριτικά σχόλια που αυτή δέχθηκε. Σε κοσμική εκδήλωση το Σάββατο (23/5), ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής ξεκαθάρισε σε αυστηρό τόνο πως η πορεία και οι επιλογές της influencer τον αφήνουν παγερά αδιάφορο, καθώς η φιλοσοφία της είναι εντελώς ξένη προς τον ίδιο.

Παράλληλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας σχολίασε τη ραγδαία άνοδο των influencers, χαρακτηρίζοντάς τους ως ένα αναπόφευκτο «σημείο των καιρών» που έχει κατακλύσει την καθημερινότητα

«Δε με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη, ούτε με νοιάζει που πάει και αν τη σχολιάζουν. Είναι κάτι τελείως ξένο από μένα. Ο καθένας ας πηγαίνει όπου θέλει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν και τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά. Οι influencers είναι πια παντού. Τους δίνουν πια τεράστια αξία, διότι πια, ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, παίρνει αξία» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και κατάφερε να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα με το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε για την εμφάνισή της.

