Στα 66 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό και συγγραφικό κόσμο. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, ανάμεσά τους και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Με μια συγκινητική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά του λύπη, τονίζοντας πως αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την ξαφνική απώλεια.

Ο ηθοποιός και βουλευτής δημοσίευσε φωτογραφία του αγαπημένου συγγραφέα και έγραψε χαρακτηριστικά: «Αντίο Αλέξη! Φαίνεται ψέμα αλλά δυστυχώς είναι αληθινό… Ο σπουδαίος μας συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια εδώ… Βραβευμένος, με πλούσιο έργο, ο σύζυγος της φίλης μας συναδέλφου Εύας Σιμάτου κι ο μονάκριβος γιος της αγαπημένης μας Μπέττυς Αρβανίτη…

Καλό ταξίδι Αλέξη μου… Κουράγιο στην Μπέττυ και την Εύα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο, άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με δεκάδες βιβλία, ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα και σενάρια, ενώ πολλά από τα μυθιστορήματά του γνώρισαν διεθνή απήχηση και τιμήθηκαν με σημαντικές διακρίσεις.

govastiletto.gr – Αλέξης Σταμάτης: Η συγκλονιστική ανάρτησή του λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή