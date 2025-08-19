Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε, την Τρίτη 19/8, στο «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1 και μίλησε για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, αλλά και για το κίνημα #metoo.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Πέτρος Φιλιππίδης #Σπύρος Μπιμπίλας