Κλείνοντας, ευχήθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το δύσκολο εμπόδιο, ενώ σημείωσε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος στηρίζει ενεργά τον συγγενή του.

«Ρε παιδιά, τι να πω. Εύχομαι να το ξεπεράσει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση. Μιλάω με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη και ξέρω ότι θα ασχοληθεί. Υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτό το βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ και δεν ένιωσε άσχημα; Οργάνωσε τα πάντα η Αλίκη και δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της. Περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση ο άνθρωπος και ας ευχηθούμε όλοι με θετική ενέργεια να το ξεπεράσει».

«Όταν ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ποια ήταν η περιουσία της και πώς πρέπει όλοι να προετοιμάζουμε το μέλλον όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε μπαίνουμε σε σκέψεις για το ποιος έκανε ένα λάθος».

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