Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σπύρος Μπιμπίλας τίμησε τη μνήμη του Μάνου Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασία τους στην παράσταση «Πορνογραφία» και μια χαρακτηριστική στιγμή από την πρώτη τους συνάντηση.

Η γνωριμία τους και η ατάκα που έμεινε αξέχαστη

Ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους, αναπολώντας την αγάπη που έδειχνε ο Μάνος Χατζιδάκις στους νέους ηθοποιούς.

Όπως περιέγραψε, όταν ο συνθέτης τον είδε για πρώτη φορά, αναζητώντας τον κατάλληλο ηθοποιό για τον ρόλο της Γιαπωνέζας πριγκίπισσας Τσατσούμα, χαμογέλασε και είπε: «Ήρθε η γκέισα».

Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός έγραψε:

«101 χρόνια από τότε που γεννήθηκε ο σπουδαίος μας παγκόσμια γνωστός Μάνος Χατζιδάκις… Ποτέ δεν θα ξεχάσω την εφηβική του διάθεση και την αγάπη του για όλα εμάς τα νέα παιδιά που δουλέψαμε στην αλησμόνητη Πορνογραφία».

Κλείνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη μουσική παρακαταθήκη του συνθέτη, γράφοντας: «Μάνο, μας υπέροχε, οι μουσικές σου θα γεμίζουν πάντα την ψυχή μας ομορφιά και γαλήνη….».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

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