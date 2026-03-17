Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, αποκαλύπτοντας τους λόγους που αποφάσισε να περιορίσει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Όπως εξήγησε, συχνά οι δηλώσεις του παρερμηνεύονται, αναγκάζοντάς τον στη συνέχεια να δίνει διευκρινίσεις.

«Θα με βλέπετε λιγότερο στην τηλεόραση, γιατί έχω επιλέξει να μιλάω λιγότερο. Όταν λέω κάτι, συνήθως αλλοιώνεται. Στην πολιτική ακούστηκαν διάφορα, αλλά αυτός είναι ένας τομέας που δεν σκοπεύω να εγκαταλείψω», ανέφερε ο ηθοποιός και βουλευτής, προσθέτοντας πως η διαφορά μεταξύ δηλώσεων και παραπληροφόρησης συχνά προκαλεί εκνευρισμό.

Όταν ρωτήθηκε για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και τις δύσκολες ώρες μετά τον θάνατο του συντρόφου της, ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε: «Δεν έχουμε μιλήσει από τότε, γιατί η επικοινωνία δεν είναι εύκολη».

