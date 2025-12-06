Ο Σπύρος Μπιμπίλας φιλοξενήθηκε, το πρωί του Σαββάτου 6/12, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με αφορμή την 24ωρη απεργία του κλάδου των ηθοποιών.

Ο ηθοποιός και βουλευτής αποκάλυψε, μάλιστα, ένα άγνωστο περιστατικό που του έτυχε πρόσφατα με εκπομπή που του ετοίμασε αφιερωματικό βίντεο στον Πειραιά, χωρίς να το παίξει ποτέ στον αέρα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας περιέγραψε: «Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε εσάς. Σε κάποιους μετράω που δεν πάω και σε άλλους που πάω. Φέτος έχουν γίνει διάφορα παρατράγουδα. Να σας πω άλλο ένα; Μια εκπομπή είπε ότι θα μου κάνει ένα αφιέρωμα. Πήγαμε στον Πειραιά, κάναμε 6 ώρες γύρισμα, έκανα τα παράπονά μου στους υπεύθυνους της εκπομπής».

Ο ηθοποιός κατέληξε για το άγνωστο παρασκήνιο: «Δεν γίνεται να απασχολείς ένα ηθοποιό 6 ώρες, δεν πληρωνόμαστε για αυτό και μετά να του λες “είσαι καμένος, έχουν παίξει πολύ εσένα”. Θα επιχειρήσω να το κάνω κάπου αλλού όμως το αφιέρωμα, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Πήγαμε στη γειτονιά που γεννήθηκα, στο σχολείο που πήγα. Θα το κάνω κάπου αλλού, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον».

