Ο Σπύρος Μπιμπίλας , βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και στη δική του πορεία στην πολιτική, ενώ ξεκαθάρισε όλα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για την εξωδικαστική απόφαση με τον Χρίστο Κούγια.

«Λένε διάφορα ότι αποχωρώ, δεν αποχωρώ από το κόμμα, θα μείνω μέχρι το τέλος της θητείας μου, απλά μετά δεν θα ξανά βάλω υποψηφιότητα. Θα είμαι εκεί αν χρειαστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εγώ τη Μαρία Καρυστιανού την συμπαθώ πολύ, την είχα γνωρίσει από κοντά. Η πολιτική έρχεται συγκυριακά στη ζωή. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα έχει επιπλοκές στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε μέσα στη Βουλή, μου αρέσει που υπηρέτησα αυτά που μου ανατέθηκαν, κάνω πάρα πολύ δουλειά και έχω κάνει πολλές ομιλίες για την ανακύκλωση και το περιβάλλον», δήλωσε αρχικά.

Σχετικά με τα σχόλια που γίνονται απέναντι στις γυναίκες μέσα στη Βουλή, ο ίδιος εξομολογείται: «Και σε εμένα έχουν ακουστεί σχόλια στη Βουλή, δεν μπορεί να ακούγεται “να σταματήσει το καρότο να μιλάει” και να αναφέρεται σε ένα αστειάκι που κάναμε πριν χρόνια, πρέπει να υπάρχει ένα όριο.

Αυτό δεν είναι λόγος Βουλής. Εγώ μπήκα πριν 1 χρόνο στη Βουλή και έχω εκπλαγεί δυσάρεστα. Τη Ζωή που εμφανίζεται μερικές φορές “ακραία” την φτάνουν εκεί, γιατί δεν την αφήνουν να μιλήσει.

Η σχέση μας είναι πολύ καλή με τη Ζωή, μακάρι κάποια στιγμή να γίνει Πρωθυπουργός. Στηρίζω πάρα πολύ τις γυναίκες πολιτικούς, θεωρώ ότι πολλές φορές είναι καλύτερες από τους άντρες. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες πολιτικοί είναι πολύ δυναμικές στη Βουλή».

