Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία αναδρομή στην καριέρα του, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που έδωσε gay φιλί στη θεατρική σκηνή και ενσάρκωσε τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι αποδέχτηκε τις συγκεκριμένες προτάσεις σε μια εποχή όπου η παρουσία ομοφυλόφιλων χαρακτήρων στη σκηνή και την τηλεόραση θεωρούνταν τολμηρή.

Παρά το γεγονός ότι οι ρόλοι δεν ήταν δική του πρωτοβουλία, θεώρησε ενδιαφέρουσες τις ιδέες που του προτάθηκαν και αποφάσισε να τις υλοποιήσει.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», που προβλήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε: «Έχω δώσει το πρώτο gay φιλί στο θέατρο και έχω παίξει τον πρώτο ομοφυλόφιλο ρόλο στην τηλεόραση. Έχω κάνει τολμηρά πράγματα, που μου τα πρότειναν, δεν είπα από μόνος μου να τα κάνω. Μου τα πρότειναν και είπα ναι, μου άρεσε. Κάτι θα αφήσουμε».

