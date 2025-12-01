Ο Σπύρος Μπιμπίλας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno & μίλησε με ειλικρίνεια για την αποχώρησή του από το ΣΕΗ και την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και για όσα παρατηρεί στη Βουλή, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πολιτική πραγματικότητα.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε τον μισθό και τα επιδόματα των βουλευτών: «Ο μισθός του βουλευτή είναι αρκετά μεγάλος. Επίσης, παίρνει επίδομα 900 ευρώ για ταχυδρομικά τέλη. Ποιος έχει ταχυδρομικά τέλη πια, όταν όλα γίνονται με mail;», ανέφερε φανερά εκνευρισμένος.

Δεν δίστασε να αναφερθεί και στις προσωπικές του σχέσεις με ορισμένους πολιτικούς: «Με τον Άδωνι Γεωργιάδη έχουμε κόντρα μέσα στη Βουλή, παρότι λέει ότι με συμπαθεί. Ο κύριος Βελόπουλος επίσης με συμπαθεί, αλλά πάντα όταν αναφέρεται στους gay λέει “ε, κύριε Μπιμπίλα;”, σαν να είμαι ο μόνος gay μέσα στη Βουλή. Το αντιμετωπίζω με χιούμορ και ψυχραιμία», συμπλήρωσε.

