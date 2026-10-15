Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Σπύρος Χαριτάτος κατά τη διάρκεια της εκπομπής του «Καθαρές Κουβέντες». Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την προηγούμενη ημέρα, υποστηρίζοντας πως συνεργάτης της Σοφίας Ζαχαράκη ζήτησε την απομάκρυνσή του. Τονίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αφήσει το θέμα να πέσει στα μαλακά. Μάλιστα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τον εμπλεκόμενο να αναλάβει την ευθύνη και να ζητήσει συγγνώμη, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε περαιτέρω αποκαλύψεις.

Η καταγγελία του Σπύρου Χαριτάτου

Ο δημοσιογράφος, αναφερόμενος στο περιστατικό, περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να περιοριστεί η δημοσιογραφική του δραστηριότητα. Παράλληλα, σημείωσε πως, εφόσον δεν υπάρξει συγγνώμη, σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τόσο την ταυτότητα του θεσμού με τον οποίο έγινε η επικοινωνία όσο και το ακριβές περιεχόμενο του αιτήματος.

«Συνεργάτης της κ. Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό, που έχει άμεση σχέση με το δημοσιογραφικό λειτούργημα και ζήτησε την αποπομπή μου, τον περιορισμό μου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν επικοινώνησε με το κανάλι -μπορεί και να έγινε, αλλά δεν με ενημέρωσε το κανάλι και ευχαριστώ πολύ γιατί αυτό είναι OPEN. Αν ο συνεργάτης της κ. Ζαχαράκη δεν ζητήσει συγγνώμη, σας λέω ότι θα αποκαλύψω μέσα στις επόμενες μέρες με ποιον επικοινώνησε, τι ακριβώς ζήτησε για μένα και με τι θράσος το έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Χαριτάτος υποστήριξε πως η συγκεκριμένη ενέργεια συνδέεται με τη στάση που τηρεί ο ίδιος απέναντι σε ζητήματα για τα οποία ζητά απαντήσεις από την υπουργό και τους συνεργάτες της. Ειδικότερα, έθεσε ζήτημα λογοδοσίας και απάντησης σε δημοσιογραφικά ερωτήματα.

«Έχει πατήσει νάρκη η κ. Ζαχαράκη και δεν το ξέρει»

Ο παρουσιαστής συνέχισε την τοποθέτησή του, κάνοντας λόγο για προσπάθεια περιορισμού του και προειδοποιώντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Όπως τόνισε, θεωρεί ότι έχουν ξεπεραστεί συγκεκριμένα όρια και πως περιμένει από την υπουργό και τον συνεργάτη της να τοποθετηθούν για όσα καταγγέλλει: «Προφανώς έχει μάθει η κ. Ζαχαράκη και οι στενοί της συνεργάτες να παίρνουν, όταν τους χαλάνε τα χατήρια, συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένους θεσμούς και να κόβουν κεφάλια ή να το βουλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το έκανε στον Χαριτάτο και στις Καθαρές Κουβέντες. Έχει πατήσει νάρκη η κ. Ζαχαράκη και δεν το ξέρει –όχι η ίδια, ο στενός της συνεργάτης, ο οποίος με θράσος 100 καρδιναλίων, βασιλικότερος του βασιλέως, πήρε και ζήτησε να περιοριστώ», δήλωσε.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε πως, εάν δεν υπάρξει απάντηση, θα προχωρήσει στις αποκαλύψεις που προανήγγειλε: «Αν η κ. Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας αρνούνται να κάνουν αυτό που τους επιβάλει ο νόμος, που τους υποχρεώνει σε λογοδοσία και απαντάνε όποτε γουστάρουν ή σε φιλικούς δημοσιογράφους, δικό τους πρόβλημα. Αλλά εδώ έχουν χτυπήσει βράχια, εδώ είναι αδιέξοδο. Αφού η κ. Ζαχαράκη πάτησε σε κόκκινες γραμμές, να έχει το θάρρος, αυτή και οι συνεργάτες της ή να ζητήσουν συγγνώμη ή να αντιμετωπίσουν τις αποκαλύψεις», πρόσθεσε.

Το τελεσίγραφο προς την υπουργό

Ο Σπύρος Χαριτάτος αναφέρθηκε, ακόμη, στη δυνατότητα να κινηθεί νομικά εναντίον του προσώπου που καταγγέλλει πως ζήτησε τον περιορισμό του. «Το πιο εύκολο για εμένα, με την ιδιότητα του δικηγόρου είναι να κάνω μια αγωγή για προσβολή προσωπικότητας στον κύριο ή στην κυρία αυτή που με πολλή άνεση χθες έπαιρνε τηλέφωνα και ζητούσε να το βουλώσω και να με μαζέψουν. Τελεία», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής επανέλαβε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η Σοφία Ζαχαράκη θα πρέπει είτε να ζητήσει συγγνώμη από την εκπομπή είτε να αναλάβει τις ευθύνες που, κατά την άποψή του, της αναλογούν. «Χθες λοιπόν, σε συνθήκες που αν αναδείξω τώρα και μιλήσω, θα έπρεπε η κ. Ζαχαράκη ή να ζητήσει συγγνώμη από την εκπομπή μας ή να παραιτηθεί από τη θέση της», κατέληξε.

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