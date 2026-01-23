Την τελευταία του πνοή στα 87 του χρόνια άφησε, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Την ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Τα πρώτα λόγια της συζύγου του Σπύρου Καρατζαφέρη

Η πρώην σύζυγός του, Ράνια Καρατζαφέρη, μίλησε με την εκπομπή, Το Πρωινό του ΑΝΤ1 σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, και φανερά συντετριμμένη με αυτή την απώλεια, είπε με δάκρυα στα μάτια: «Ήξερα ότι έχει πρόβλημα, πάντα μάθαινα για εκείνον. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είχαμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα. Αυτό που έζησα εγώ με τον Σπύρο, ήταν τόσο έντονο, που έντονη ήταν και η απουσία του και στον χωρισμό. Όπως είχε πει και ο ίδιος μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Από τις τελευταίες κουβέντες που μου είχε πει ήταν ότι “για να χωρίσουμε εμείς οι δύο πρέπει να βγω να το πω δημόσια”. Ακριβώς έτσι έγινε.

Έδωσε μια συνέντευξη και το είχε πει και με είχε πάρει τηλέφωνο να μου το πει. Ακριβώς όπως το είπε έτσι έγινε. Τι έχω να θυμάμαι; Τι δεν έχω να θυμάμαι. Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε, με ανέδειξε, κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι αυτή, μου έδωσε το επώνυμό του, μια κίνηση ιερή, να το ξεκαθαρίσω γιατί με έχουν κατηγορήσει, δεν το πήρα, δεν το ζήτησα, μου το έδωσε εκείνος και ήταν τιμή μου. Γνώριζα ότι είχε θέμα με την υγεία του. Και μόνο που τον δείχνετε στις φωτογραφίες… Συλλυπητήρια και στην οικογένειά του, να είστε καλά».

