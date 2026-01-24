Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, ο Σπύρος Καρατζαφέρης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αδελφός του Γιώργου Καρατζαφέρη, διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική-αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελευθεροτυπία, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ακολουθώντας μια μεγάλη πορεία στον Τύπο και στη συνέχεια σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης άφησε την τελευταία πνοή του το βράδυ της Πέμπτης 22/1. Η κόρη του, Λίλλυ Καρατζαφέρη τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική δημοσίευση στα social media.

«Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε…» έγραψε η Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η Ράνια Καρατζαφέρη, πρώην σύζυγός του, αποχαιρέτησε το δημοσιογράφο που την ανέδειξε, όπως τόνισε σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» του ANT1.

«Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε, που με ανέδειξε. Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου έδωσε το επώνυμό του, μία κίνηση ιερή που να το ξεκαθαρίσω, γιατί με έχουνε κατηγορήσει για πολλά, με έχουνε κατηγορήσει και γι’ αυτό, ότι πήρες το επώνυμό του. Δεν το πήρα. Δεν το ζήτησα», είπε η Ράνια Καρατζαφέρη.

