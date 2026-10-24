Ο Σπύρος Λάμπρου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας, αλλά και για τις συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησε ως πολεμικός ανταποκριτής.

Οι δυσκολίες στην καριέρα και η οικογένειά του

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως στην αρχή της πορείας του δέχτηκε πιέσεις και απειλές ότι δεν θα καταφέρει να βρει ξανά δουλειά. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε την προσπάθειά του, ξεπερνώντας τα εμπόδια.

Αναφέρθηκε επίσης, στην οικογένειά του και στους φόβους που προκαλεί η επικαιρότητα, ιδιαίτερα όταν σκέφτεται τα παιδιά του. Όπως είπε, υπήρχαν περίοδοι που εκείνα απέφευγαν την τηλεόραση, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας τους βρισκόταν σε εμπόλεμες περιοχές.

Η εμπειρία στο Ιράκ που άλλαξε την οπτική του

Ιδιαίτερα έντονα θυμάται την αιχμαλωσία του στο Ιράκ. Επιστρέφοντας, μια απλή εικόνα στον δρόμο τον έκανε να δει διαφορετικά τη ζωή: μια ηλικιωμένη γυναίκα να περπατά ήρεμα μαζί με ένα παιδί.

«Εκεί δεν μπορούσε να περπατήσει κανείς, έτρεχαν όλοι από το ένα σπίτι στο άλλο για να σωθούν», περιέγραψε, εξηγώντας πόσο διαφορετική ήταν η καθημερινότητα σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Όπως τόνισε, τέτοιες εμπειρίες αλλάζουν ριζικά τον άνθρωπο και τον κάνουν να εκτιμά τις μικρές στιγμές, χωρίς να θεωρεί τίποτα δεδομένο. «Τώρα που πίνουμε ένα ούζο, ας το ευχαριστηθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.