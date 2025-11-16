Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία – ντοκουμέντο από το «στημένο τραπέζι» του Παντελή Παντελίδη με τον επιχειρηματία

Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες – ντοκουμέντα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος καταγγέλλει τον γνωστό επιχειρηματία ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή 14/11 για κακουργηματική απάτη ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος συνέβαλλε με την κατάθεσή του στις αρχές σημαντικά στο «ξεσκέπασμα» του εγκληματικού κυκλώματος που έκλεβε μέσω πλάνης και απάτης δεκάδες πολίτες, υποστηρίζει ότι το βράδυ που o Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή πριν από 10 περίπου χρόνια, είχε μόλις χάσει 250.000 ευρώ εξαιτίας του και εκείνος τον έβγαζε φωτογραφίες και γελούσε μαζί του.

Σε δημοσίευση που έκανε χθες, Σάββατο 15/11 ο Σπύρος Μαρτίκας, δημοσίευσε φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη να κάθεται στο «στημένο τραπέζι» πόκερ που διοργάνωνε το συγκεκριμένο κύκλωμα, ενώ δίπλα του είναι μια από τις δύο κοπέλες που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη μοιραία νύχτα.

Μάλιστα, ο ίδιος έγραψε: «Σε λάτρεψα! Η δικαίωσή σου έφτασε! Μέχρι τέλους όλη η αλήθεια. Ο εγκληματίας χλεύαζε την ημέρα του χαμού σου. Δεν θα συγχωρέσεις τίποτα! Η δικαίωσή σου ήρθε! Δίπλα του η Φρώσο, μια από τις κοπέλες στο μοιραίο αυτοκίνητο! Όλη η αλήθεια! Γυμνή! Στημένη τραπέζι! Τον αναγνωρίζετε; Παντελή Παντελίδη σε λάτρεψε η Ελλάδα! Αυτός σε χλεύαζε!».

