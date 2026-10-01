Σημαντική εξέλιξη υπάρχει στην πολύκροτη υπόθεση του αποκαλούμενου «κυκλώματος του καζίνο Λουτρακίου», που είχε έρθει στο φως τον Νοέμβριο του 2025, και είχε προκαλέσει σάλο μετά και τις καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα.

Ο επιχειρηματίας Α.Κ., στον οποίο κατά το προηγούμενο στάδιο της υπόθεσης είχαν αποδοθεί κατηγορίες για συμμετοχή στο φερόμενο εγκληματικό μηχανισμό, τελικά δεν παραπέμπεται σε δίκη για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου, έχοντας αξιολογήσει το σύνολο της δικογραφίας, έκρινε ότι δεν προέκυψαν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία, ικανά να θεμελιώσουν ποινικά αξιόλογη συμμετοχή του Α.Κ. στις πράξεις που του είχαν αποδοθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν προέκυψε η απαιτούμενη σύνδεσή του με τον φερόμενο εγκληματικό μηχανισμό, ούτε τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν συμμετοχή του στις επιμέρους κακουργηματικές πράξεις.

govastiletto.gr – Σπύρος Μαρτίκας: Τον έκλεψαν μέσα στο φαρμακείο του – «Θα σε βρω, δεν γλιτώνεις!»