Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε τον χωρισμό του από τη Βασιλική Μουντή, καθώς εκείνη θα συμμετάσχει στο νέο κύκλο του Survivor 2026.

Σε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, ο γνωστός επιχειρηματίας τόνισε ότι αποφάσισαν από κοινού να μπει στο παιχνίδι, χωρίς καμία έννοια πίσω της.

«Δεν υπάρχει καμία επαφή με τη Βασιλική. Απλά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάει να παίξει το παιχνίδι ανενόχλητη, και χωρίς έννοιες πίσω της. Δεν είμαστε μαζί. Μετά βλέπουμε, μόλις γυρίσει με το καλό», δήλωσε ο Μαρτίκας, προσθέτοντας ότι ήταν μαζί περίπου τρεις μήνες.

Σχετικά με πιθανό φλερτ της Βασιλικής με άλλον παίκτη, είπε: «Χαρά μου να πετύχει τον στόχο της. Καθόλου δεν θα στεναχωρηθώ αν υπάρξει φλερτ, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Μοιράστηκα μαζί της πολλές εμπειρίες μου και πώς μπορείς να διαχειριστείς γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Στο 2026 μπήκα ελεύθερος».

Όσο για την ανάμειξή του στη συμμετοχή της, συμπλήρωσε: «Η Βασιλική Μουντή είναι ένα φαβορί που θα συμμετάσχει στο Survivor 2026. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είμαι σίγουρος ότι πάει για να το πάρει. Τα έχει κάνει όλα με την αξία της… Αξίζει να μπει, μπήκε με την αξία της στο παιχνίδι.

Δεν μου επέτρεψε να κάνω το παραμικρό, να πάρω κανένα τηλέφωνο κάποιον γνωστό που έχω. Και δεν ενόχλησα κανέναν από την παραγωγή και το πέτυχε όλο μόνη της. Είναι μία εμπειρία που αν το καταφέρει να περάσει, θα είναι μία εμπειρία ζωής για εκείνη. Έχουν γίνει και τα πρώτα γυρίσματα».

