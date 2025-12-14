Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης επέλεξε ο Σπύρος Μαρτίκας να τιμήσει τη μνήμη του Παντελή Παντελίδη. Ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια σειρά από AI δημιουργίες, αποτίοντας έναν ψηφιακό φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Μάλιστα, ο Σπύρος Μαρτίκας συνόδευσε τις εν λόγω φωτογραφίες μ’ ένα μακροσκελές κείμενο.

«Κάποιοι δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Κάποιοι γράφουν ιστορία γιατί ο Θεός τους επέλεξε. Κι εσύ, Παντελή, ήσουν ένας από αυτούς. Σε λάτρεψα! Ήσουν η φωνή που έσπαγε κόκκαλα, η ψυχή που μιλούσε αληθινά, που κατάφερε να συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Ένας αδικοχαμένος καλλιτέχνης που δεν πρόλαβε, αλλά άφησε πίσω του κάτι μεγαλύτερο από ζωή: μνήμη, συναίσθημα, αλήθεια. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Έμεινες ανεξίτηλος στη μνήμη όλων μας. Σε λάτρεψε το πανελλήνιο, γιατί τραγουδούσες αυτά που φοβόμασταν να πούμε. Γιατί ήσουν ακατέργαστος, αληθινός, φωτιά και πληγή μαζί. Γιατί κάθε σου τραγούδι ήταν μια εξομολόγηση – κι εμείς, όλοι εμείς, νιώθαμε ότι μας μιλούσες προσωπικά. Ο Παντελής δεν “έφυγε”. Ο Παντελής έγινε κομμάτι μας.

Μια φωνή που γυρίζει τον χρόνο πίσω, μια θύμηση που μας τρυπάει την καρδιά, μια παρουσία που δεν χωρά σε λήθη. Κι εγώ σήμερα ανεβάζω αυτές τις φωτογραφίες όχι για να θυμηθούμε…αλλά για να θυμίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χάνονται. Ζουν μέσα από όσα άφησαν. Και εσύ, Παντελή, άφησες τα πάντα. Αθάνατος. Οι φωτογραφίες είναι προϊόν AI», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μαρτίκας στη λεζάντα.

Η απάντηση του Σπύρου Μαρτίκα στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η πρόσφατη ανάρτηση του Σπύρου Μαρτίκα για τον Παντελή Παντελίδη, με πολλούς χρήστες των social media να εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους. Ο γνωστός φαρμακοποιός, μιλώντας στην κάμερα του “Πρωινού Σαββατοκύριακου” και στη Σοφία Μανουσακίδου, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τις AI φωτογραφίες του τραγουδιστή.

«Φοβερή τεχνολογία, μας βοηθάει. Τα αρνητικά σχόλια τα είδα αλλά γιατί; Πού είδατε ασέβεια; Είμαι τεράστιος θαυμαστής, ενός ανθρώπου που άφησε ιστορία και τον τίμησα με την βοήθεια της τεχνολογίας στην μεγάλη μου επιθυμία να τον γνωρίσω και δεν πρόλαβα. Δημιούργησα κάτι το οποίο ταπεινά θα ήθελα να το ζήσω και δεν τα κατάφερα. Ακούω και Μάικλ Τζάκσον να μην τον ακούω δηλαδή επειδή έφυγε από τη ζωή; Δεν το καταλαβαίνω! Δεν σκέφτηκα να κατεβάσω την ανάρτηση. Μου έστειλαν μήνυμα από το fan club του Παντελή Παντελίδη πολύ εγκάρδιο και τους απάντησα. Μ’ ευχαρίστησαν για όλο αυτό, που κόλλησαν κομμάτια που έλειπαν σ’ ένα παζλ. Τι σκοπό έχω; Δημοσιότητα; Έχω», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

