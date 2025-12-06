Η υπόθεση με τις απάτες, την οποία έφερε στο φως ο Σπύρος Μαρτίκας, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις που έχουν γίνει γνωστές, έχουν να κάνουν με την κατάθεση που έδωσε ένας φίλος του φαρμακοποιού, ο οποίος διαψεύδει τα λεγόμενά του και υποστηρίζει ότι δανείστηκε από τον ίδιο 200.000 ευρώ μετρητά.

Το απόγευμα της Παρασκευής 5/12 βγήκε σε ζωντανή σύνδεση για να απαντήσει για αυτό το γεγονός στην εκπομπή του Mega, Live News, η δικηγόρος του Σπύρου Μαρτίκα, Αντιγόνη Σταυρούλα Πριλή, η οποία υποστηρίζει ότι τα λεγόμενα του φίλου του δεν ισχύουν.

Η δικηγόρος είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι πράγματι, ο εντολέας μου είναι αξιόπιστος, λέει την αλήθεια και γι’ αυτό βλέπετε ότι όλα τα κομμάτια του παζλ ενώνονται. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση, γιατί δεν υπάρχει δανεισμός. Ο Σπύρος Μαρτίκας δεν είχε ανάγκη από κανέναν για χρήματα. Τα χρήματα τα δικά του έχει προκύψει πώς προέρχονται και δεν υπάρχει ανάγκη δανεισμού ή κάποιας άλλης αιτίας από άλλα κοντινά του πρόσωπα εμπιστοσύνης. Ο φίλος του και συνεργάτης του που εμπλέκεται μέσω του Σπύρου σε αυτή την υπόθεση, δεν δάνεισε χρήματα στον Σπύρο Μαρτίκα. Το τονίζω για να είναι σαφές! Υπήρξε κι αυτός ένα θύμα της απάτης και ήθελε να επενδύσει κι αυτός κατά αυτό τον τρόπο, εμπιστευόμενος τον Σπύρο».

Ακόμη, πρόσθεσε: «Δεν ξέρουμε πώς τα λέει. Εγώ προσωπικά, ως συνήγορος στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν έχω λάβει στα χέρια μου αυτή τη στιγμή την συγκεκριμένη κατάθεση», σημειώνοντας ότι το τι έχει διαρρεύσει με το τι έχει γίνει διαφέρουν, συμπληρώνοντας πως θα υπάρξουν κι άλλες καταθέσεις στο μέλλον που θα ρίξουν ακόμη περισσότερο φως στην υπόθεση.

