Τη στήριξή του στη Βρισηίδα Ανδριώτου και την πρόθεσή του να σταθούν μαζί ενώπιον της Δικαιοσύνης, εξέφρασε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους θα βρεθούν σύντομα στο δικαστήριο, προκειμένου να διεκδικήσουν όσα έχασαν από την υπόθεση με το κύκλωμα εξαπάτησης στα καζίνο.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων, σχολίασε και πρόσφατες δηλώσεις της πρώην συντρόφου του, οι οποίες θεωρήθηκαν από δημοσιογράφο ως έμμεση αναφορά στη σχέση τους και στα χρήματα που εκείνη έχασε.

Η κοινή παρουσία στο δικαστήριο

Ο Σπύρος Μαρτίκας ξεκαθάρισε πως δεν έχει ενοχληθεί από όσα είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου σε πρόσφατη συνέντευξή της. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι παραμένει στο πλευρό της και πως σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν μαζί την επερχόμενη δικαστική διαδικασία.

«Επειδή έχουμε κάτι σοβαρό που θα συμβεί πολύ σύντομα, με τη Βρισηίδα εκεί θα πάμε αγαπημένοι, δυνατοί, ενωμένοι και θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας σκότωσε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε την απόλυτη δικαίωση. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα είναι το δικαστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι διαθέσιμος να σταθεί δίπλα στην πρώην σύντροφό του όποτε εκείνη τον χρειαστεί, λέγοντας: «Εγώ βρίσκομαι εδώ, ό,τι ώρα με χρειαστεί η Βρισηίδα θα είμαι δίπλα της».

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