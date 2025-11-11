Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Σπύρος Μαρτίκας εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται σε νέα σχέση. Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μετά τον χωρισμό του από τη Βρισηίδα Ανδριώτου, βρήκε τον νέο έρωτα στα μάτια της όμορφης αθλήτριας, Βασιλικής Μουντή. Ο ίδιος μάλιστα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαινόταν να κάνει γυμναστική με τη σύντροφό του.

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε στη συνέχεια στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή.

Όπως ανέφερε, η νέα σύντροφός του είναι αθλήτρια: «Η σύντροφός μου είναι αθλήτρια, κάνει ενόργανη γυμναστική και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν σε κοινή παρέα. Το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι όμορφο. Ο έρωτας καλλιεργείται. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά ένας αριθμός στη σχέση μου. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω».

Όσο για τις σχέσεις με την πρώην του, Βρισηίδα Ανδριώτου, είπε: «Η πρώην μου είναι η μεγαλύτερή μου φαν. Μιλάμε τη Βρισηίδα, μια χαρά τα λέμε».

Στο βίντεο που κοινοποίησε ο Σπύρος Μαρτίκας στα social media, φαίνεται να γυμνάζεται μαζί με τη σύντροφό του και παράλληλα έγραψε για τη σχέση τους, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του: «Στη ζωή, όπως και στον αθλητισμό, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίζει όταν φτάνεις σε νέα ύψη. Ευτυχώς, έχω τον καλύτερο σύντροφο στο πλευρό μου».

