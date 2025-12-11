Μετά τον Πάνο Ρούτσι, ο Σπύρος Μαρτίκας βρέθηκε στην καρέκλα της Άντζυ Λουπέσκου, ανοίγοντας την καρδιά του για υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

Ο φαρμακοποιός μίλησε για όσα συνέβησαν με το εγκληματικό κύκλωμα ψευτοεπενδυτών που δραστηριοποιούνταν στο καζίνο του Λουτρακίου, από το οποίο ο ίδιος υπέστη οικονομική απώλεια 720.000 ευρώ.

Αρχικά, ο Σπύρος Μαρτίκας τόνισε: «Πιστεύω στους ανθρώπους και αυτό συχνά οδηγεί σε εκμετάλλευση. Η τύχη παίζει ρόλο στο ποιον θα συναντήσεις. Εγώ είχα την ατυχία να εμπλακώ με ανθρώπους που με οδήγησαν σε άλλους και δημιουργήθηκε ένα περίπλοκο πλέγμα εξαπάτησης. Δεν επηρεάστηκα μόνο εγώ, αλλά πολλοί. Όλα πληρώνονται – το κάρμα είναι αμερόληπτο. Ο Θεός μπορεί να συγχωρεί, η Θεία Δίκη ποτέ. Κάθε άνθρωπος παίρνει αυτό που του αξίζει, αργά ή γρήγορα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η απόφασή μου να μιλήσω επέτρεψε να αποκαλυφθούν όλα τα γεγονότα όπως συνέβησαν. Η δικαιοσύνη πλέον έχει πλήρη γνώση, και στο επερχόμενο δικαστήριο θα ληφθούν οι αποφάσεις. Νιώθω ασφαλής γιατί κανείς άλλος δεν θα εξαπατηθεί από αυτό το δαιμονικό σχέδιο, που απαιτούσε να δώσεις ό,τι είχες. Πολλοί πίστευαν πως θα το αποφύγουν, αλλά οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε».

Η αναφορά στον Παντελή Παντελίδη

Σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης, ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε για τον Παντελή Παντελίδη: «Δεν γνώρισα προσωπικά τον Παντελή, αλλά ήταν αγαπητός σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί με ρωτούν γιατί μιλάω τώρα.

Ήταν θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί όλο το παζλ της υπόθεσης και ο ρόλος του υπαρχηγού που εμπλέχθηκε στη μοιραία νύχτα. Δεν ήταν ο Παντελίδης στη θέση του οδηγού. Ένας αυτουργός με οδηγίες και παράνομη βίλα τον έθεσε σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα να χάσει τα χρήματά του».

Συμπλήρωσε: «Είναι σημαντικό γιατί η οικογένεια του Παντελίδη δικαιώθηκε και η μνήμη του αποκαταστάθηκε. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα παίρνουν πλέον απάντηση».

Η προηγούμενη ζωή του Σπύρου Μαρτίκα

Μέσα από τεχνικές υπνοθεραπείας, η Άντζυ Λουπέσκου αποκάλυψε πτυχές της προηγούμενης ζωής του Σπύρου Μαρτίκα: «Είστε ένα πανέξυπνο παιδί. Η μητέρα σας αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την εγκυμοσύνη σας, γεννηθήκατε πρόωρα, πριν τον 9ο μήνα, αλλά τυχερά και με προστασία. Στην προηγούμενη ζωή σας ζούσατε στη Σικελία και στη Φλωρεντία, είχατε σχέση με την κιθάρα, απολαμβάνατε τη θάλασσα και ασχολιόσασταν με έρευνες γύρω από τη φαρμακοποιία. Εκεί σας φώναζαν Λορέντζο».

