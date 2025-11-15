Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Απίστευτες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση που αφορά το κύκλωμα που δρούσε για να αποσπά χρήματα από άτομα υψηλού κύρους με επικεφαλή ένα γνωστό επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστημάτων spa, ο οποίος συνελήφθη εχθές, Παρασκευή 14/11 για κακουργηματική απάτη ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση υποσχόταν στους «πελάτες» τους «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου, ενώ οι πολίτες που έπεσαν θύματα αυτής της πλάνης ανέρχονται σε πάνω από 10, ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος κρύβεται πίσω από το «ξεσκέπασμα» του κυκλώματος.

Η οργάνωση φέρεται να απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά από τουλάχιστον επτά άτομα, ενώ από το Σπύρο Μαρτίκα κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 500.000 ευρώ. Μάλιστα, έστησαν σε βάρος του… εαυτού τους και «εικονική» ληστεία τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα του επέστρεφαν τα χρήματα που τους είχε δώσει υπό τη μορφή όμως πλακών χρυσού.

Κάποιοι συνεργάτες της ομάδας έστησαν εικονική επίθεση σε βάρος του υπαρχηγού από τον οποίο υποτίθεται ότι απέσπασαν με τη βία τις πλάκες χρυσού που ετοιμαζόταν να δώσει στο Σπύρο Μαρτίκα και έγιναν καπνός. Τόσο η καταγγελία που έκανε στις Αρχές ο Σπύρος Μαρτίκας όσο και οι συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

