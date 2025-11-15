Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε την Παρασκευή 14/11 ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα του επιχειρηματία – μέλους εγκληματικής οργάνωσης, σχετικά με τις απάτες άνω των 1,3 εκ. ευρώ, αναφέροντας ότι ο συλληφθείς είναι εμπλεκόμενος με το θάνατο του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη.

Ο Σπύρος Μαρτίκας τόνισε, σε νέες δηλώσεις του στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του, ενώ ζήτησε από τα θύματα να μη φοβούνται.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είπε χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη ιστορία, παρακινώ τα θύματα να μου στείλουν προσωπικό μήνυμα και να μη τους φοβούνται. Δεν τους φοβόμαστε. Όποιος αποκρύπτει ότι είναι θύμα γίνεται συνένοχος. Θέλουμε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν θα σας χωράει ο Κορυδαλλός. Έχουμε την καλύτερη αστυνομία στον κόσμο, το έζησα έναν χρόνο τώρα. Είναι όλο ανατριχιαστικό!

Θρηνούσε το πανελλήνιο τον χαμό του Παντελίδη και ο εγκληματίας την ημέρα του θανάτου του καυχιόταν με φωτογραφίες “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης στο τραπέζι”, σε στημένο παιχνίδι. Αδιανόητο. Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δε φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν».

Δείτε το βίντεο:

