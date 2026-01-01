Ο Σπύρος Μαρτίκας επέλεξε να αποχαιρετήσει το 2025 με ένα εκρηκτικό τρόπο, μετατρέποντας τις ευχές για το νέο έτος σε μια ευθεία και δημόσια επίθεση προς τον Ηλία Γκότση. Ο φαρμακοποιός, και πρώην παίκτης του Survivor, δεν μάσησε τα λόγια του και απάντησε μέσα από μια σειρά από stories στις δηλώσεις που έκανε ο νικητής του δεύτερου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του Ηλία Γκότση στον xristt για την εκπομπή «Τσάι με Λεμον1». Εκεί, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Σπύρος Μαρτίκας τον «ρουφιάνεψε» στην παραγωγή του Survivor All Star, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν ο τύπος που θα πίστευες ότι όλα πάνε καλά και θα έλεγε ό,τι ψέμα κατέβαζε στο κεφάλι του».

Ο Ηλίας Γκότσης αποβλήθηκε νωρίς από τον All Star κύκλο, αφού παραβίασε τους κανόνες επικοινωνίας και κατ’ επέκταση φαγητού. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται μέχρι σήμερα ότι ήταν εκείνος που έγραψε τη λίστα με τα «ψώνια», που βρέθηκε σε ντόπιο.

Η απάντηση του Σπύρου Μαρτίκα ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Μέσα από αλλεπάλληλα stories, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Ηλία Γκότση, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ηλία μου, Γκότση μου! Θρασύ, ψεύτη, άνανδρε κλέφτη του Survivor! Προκαλείς την αλήθεια σου! 1) κολύμπαγες στο ποτάμι για να συναντήσεις ντόπιο να φας τον άμπακο! 2) ρήμαζες την τσάντα της γιατρού μας και της έκλεβες τα πάντα! 3) έστειλα το βίντεό σου σε πολλούς συμπαίκτες μας και γελάνε ακόμη! 4) τραμπούκιζες συνέχεια τα κορίτσια της παραγωγής! 5) ποιος σε ρουφιάνεψε; Δεν κρύφτηκες ποτέ! Ξεδιάντροπος ήσουν!».

Ο Σπύρος Μαρτίκας συνέχισε, αναφερόμενος και στον Τούρκο παραγωγό του Survivor, Acun Ilicali: «6) Σε ξεφτίλισε ο Mr Acun μπροστά σε όλους μας! Ναι, μπροστά σε 100 άτομα μέσα στο συμβούλιο! Ναι, γιατί κατέστρεψες το παιχνίδι! Δίπλα σου καθόμουν! Με αποδείξεις σε σουτάρισε γιατί δεν σε άντεχε κανένας! Ούτε εμείς, ούτε η παραγωγή! Εύχομαι το 2026 να μας βρει με άξιους και όχι με άνανδρους, θρασύς ψεύτες!».

govastiletto.gr – Σπύρος Μαρτίκας: Η αιχμηρή απάντηση στα αρνητικά σχόλια για τις φωτογραφίες AI με τον Παντελίδη – «Πού είδατε ασέβεια;»