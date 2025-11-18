Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του κυκλώματος απατεώνων, αφού οι αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνες και στον Σπύρο Μαρτίκα, πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, αφού όπως υποστηρίζει ο ίδιος έπεσε θύμα απάτης από τη δράση του επιχειρηματία και της ομάδας του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έκανε ο ίδιος στις Αρχές, ο Σπύρος Μαρτίκας είχε καταβάλει στο κύκλωμα συνολικά 600.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα προήλθαν από την αξιοποίηση τριών ασφαλιστικών του συμβολαίων, τα οποία, όπως υποστηρίζει, «έσπασε» για να συγκεντρώσει το ποσό. Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκίνησε άμεσα έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση των χρημάτων, ελέγχοντας τόσο το αν πρόκειται για νόμιμα έσοδα όσο και για πιθανή συμμετοχή σε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, όπως το μαύρο χρήμα ή η φοροδιαφυγή.

Οι Αρχές επικεντρώνονται στην ανάλυση της ροής των χρημάτων, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε στάδιο των συναλλαγών του κυκλώματος και να εντοπίσουν όλα τα άτομα που μπορεί να εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα. Στόχος είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες, όπου απαιτείται.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση φουντώνει, μετά την αποκάλυψη εξωδίκου που φέρεται να έλαβε ο Σπύρος Μαρτίκας στις 5 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο υπαρχηγός της υπόθεσης ισχυρίζεται ότι ο φαρμοκοποιός του χρωστάει 33.000 ευρώ. Στο εξώδικο περιγράφονται πιεστικές εκκλήσεις για την αποπληρωμή του ποσού, μάλιστα ενώπιον της συντρόφου του Σπύρου Μαρτίκα. Το έγγραφο αναφέρει ότι στις 3 Οκτωβρίου 2024 ο φαρμακοποιός υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για την οφειλή του, ενώ απέστειλε στη συνέχεια σε υπάλληλο συκοφαντικά μηνύματα και απειλές. Ο ίδιος καλείται να επιστρέψει τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών.

Από την πλευρά του, ο φερόμενος ως αρχηγός της σπείρας αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δίνει τη δική του εκδοχή. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για μια μακρόχρονη μάχη με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, κυρίως στη ρουλέτα, που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Ισχυρίζεται ότι τα λεγόμενα «θύματα» γνώριζαν ότι τα χρήματα που του έδιναν προορίζονταν για το καζίνο, με στόχο το κέρδος, χωρίς να υπήρξε βία, πίεση ή απάτη.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η ζωή πολυτελείας που εμφάνιζε στα social media και στους υποψήφιους επενδυτές ήταν «βιτρίνα»: τα ψεύτικα ρολόγια και οι λίρες είχαν σκοπό να εντυπωσιάσουν και όχι να αποτελέσουν μέσο απάτης. Σχετικά με το Σπύρο Μαρτίκα, επισημαίνει ότι υπήρχε συνεργασία και ότι τα χρωστούμενα είχαν ήδη εξοφληθεί: «Μου έδωσε 35.000 ευρώ και του επέστρεψα 45.000 ευρώ». Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι ισχυρισμοί περί επιστροφής 3.984.000 ευρώ μέσα σε δύο μήνες αποτελούν υπερβολή και «αποκυήματα της φαντασίας».

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όταν ο κύριος Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και εγώ ο “Αλεκάκης”. Ο κύριος Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα. Μου έδωσε 35.000 και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ. Τα όσα ισχυρίζεται είναι αποκυήματα της φαντασίας του. Μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ποσό των 3.984.000 ευρώ, δηλαδή 500% σε διάστημα δύο μηνών».

