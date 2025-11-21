Ο Σπύρος Μαρτίκας βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 21/11, ενώπιον του ανακριτή, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση των 720.000 ευρώ που, όπως υποστηρίζει, του απέσπασε κύκλωμα υποτιθέμενων επενδύσεων.

Ο άλλοτε παίκτης του Survivor κλήθηκε να δώσει συγκεκριμένες και αναλυτικές διευκρινίσεις για το πού βρήκε τα χρήματα, ποια σχέση είχε με τα μέλη του κυκλώματος και πότε άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, στο μικροσκόπιο μπαίνουν εξώδικα που έχει ανταλλάξει με τον υπαρχηγό, αλλά και μια σειρά από υπεύθυνες δηλώσεις.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μπαίνοντας στο γραφείο του ανακριτή, περιορίστηκε σε μια φράση: «Όλη η αλήθεια εδώ, στη δικαιοσύνη». Η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ήταν παρούσα, με τη Ρούλα Κουσκουρή να παρουσιάζει αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ο ανακριτής ζητάει εξηγήσεις για κάθε ποσό και κάθε πρόσωπο που ενεπλάκη. Ο Σπύρος Μαρτίκας περιγράφει στην 14σέλιδη επιστολή του, λεπτομερώς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης: πώς γινόταν η στοχοποίηση των θυμάτων, πώς καλλιεργούσαν εμπιστοσύνη, τι γινόταν στα ραντεβού στο καζίνο, ακόμη και πώς έδειχναν χρήματα και «πολυτέλεια» για να πείσουν ότι πρόκειται για πραγματικές επενδύσεις. Επίσης, αναφέρει τη διαδικασία κατάθεσης μεγάλων ποσών με μετρητά μέσα σε σακούλες, αλλά και ότι οι «επενδυτές-θύματα» δεν είχαν δικαίωμα να παίξουν οι ίδιοι στο καζίνο.

Στο σκέλος των χρημάτων, ο Σπύρος Μαρτίκας έχει ήδη καταθέσει ότι 50.000 ευρώ προέρχονται από τη Βρισηίδα: 43.000 που σήκωσε εκείνη από το λογαριασμό της και 7.000 που της όφειλε. Στη συνέχεια, ο ίδιος έσπασε επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα απ’ όπου προέκυψαν οι 360.000 ευρώ.

Ανάλογη κίνηση έκανε και η αδερφή του, η οποία έσπασε δικό της πρόγραμμα και έδωσε 110.000 ευρώ. Στο ποσό προστίθενται 200.000 ευρώ από φίλο του, τον οποίο γνώρισε στο φαρμακείο και που επίσης πείστηκε να επενδύσει.

Επίσης, στο υλικό της δικογραφίας υπάρχει ένας φίλος του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος ωστόσο μπήκε στο κάδρο όταν πλέον ο φαρμακοποιός δέχτηκε να συνεργαστεί με τις Αρχές: «καλωδιώθηκε» από στελέχη της ΓΑΔΑ και κατέγραψε συνάντηση με μέλη της οργάνωσης, στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο πρώην παίκτης του Survivor ομολογεί ότι τον «τύφλωσε» η επίδειξη χρημάτων και η χλιδή που του παρουσίασαν. Το ίδιο συνέβη και με τη Βρισηίδα. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν έγινε η υποτιθέμενη ληστεία, τα ακουστικά του είχαν μείνει μέσα στη βαλίτσα και έτσι παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την πορεία των χρημάτων.

