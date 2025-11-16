Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Σπύρος Μαρτίκας βγήκε, το πρωί της Κυριακής 16/11, σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό Σαββατοκύριακο, ώστε να μιλήσει για την απάτη της οποίας έπεσε θύμα, αλλά και την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω αυτή.

Ο ίδιος αποκάλυψε στην κατάθεσή του στις Αρχές ότι του έκλεψαν πάνω από 500.000 ευρώ, ενώ στις δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι θύμα τέτοιας απάτης είχε πέσει και ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ που έφυγε από τη ζωή.

Μετά από όλα αυτά, δήλωσε στην εκπομπή: «Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, τι θα βγει και πόσοι άνθρωποι έχουν μιλήσει. Δεν θα το πιστεύετε! Στο Instagram έχουν γίνει τεράστιες αποκαλύψεις. Είχαν πολύ πλούσια και γενναιόδωρη δράση οι εγκληματίες. Θα πληρώσουν τα πάντα! Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, την Τρίτη περιμένουμε την απόφαση του ανακριτή για την τύχη της οργάνωσης».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Τους κορόιδευαν όλους με τέτοιο αδίστακτο τρόπο».

Στη συνέχεια, τον ρώτησαν εάν έχει έρθει σε επαφή με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, μετά τις αποκαλύψεις που έκανε, αλλά ο φαρμακοποιός εξήγησε ότι δεν θέλει να μιλήσει για αυτό το ζήτημα: «Δεν θέλω να περισσότερα πράγματα».

Έπειτα, ο ίδιος ανέφερε: «Είχα δεχθεί απειλές ακόμη και για την ίδια μου τη ζωή αν μιλήσω. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει εκτελεστές, μπράβους. Έχω κι άλλα θύματα που θα τα οδηγήσω εκεί που πρέπει για να πληρώσουν».

Τέλος, για το δικηγόρο του επιχειρηματία που κατηγορείται για τις απάτες, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα, δήλωσε: «Ήταν όλη την ώρα μαζί, δεν θα μπορεί να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, όχι τον εγκληματία κουμπάρο του. Θα χρειαστούν και οι δύο άλλους δικηγόρους».

govastiletto.gr – Ξεσπά ο Σπύρος Μαρτίκας για τον επιχειρηματία: «Με απείλησαν ακόμα και για τη ζωή μου»