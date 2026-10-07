Για τη σχέση του με τη μικρή οθόνη μίλησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην κάμερα του «Happy Day» την Τετάρτη (7/10).

Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε πως αποφεύγει συστηματικά να παρακολουθεί τις σειρές και τις εκπομπές στις οποίες συμμετέχει, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι δυσκολεύεται ακόμη και να ακούει τη φωνή του στην τηλεόραση.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος σχολίασε, πως η τηλεόραση δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του και παράλληλα, εξήγησε ότι όπως εκείνος, και άλλοι συνάδελφοί του δυσκολεύονται να δουν τον εαυτό τους σε κάποια τηλεοπτική εμφάνιση: «Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω στην τηλεόραση. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω μπορώ».

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