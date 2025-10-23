Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια από τις λίγες δημόσιες εμφανίσεις του έκανε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο φωτογραφικός μας φακός τον εντόπισε την ώρα που κρατούσε διάφορες τσάντες από ψώνια.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής, ντυμένος casual με μαύρη αθλητική φόρμα και γυαλιά ηλίου, προσπαθούσε να παραμείνει διακριτικός, ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητος από τους περαστικούς που τον αναγνώρισαν αμέσως.

Αν και τα τελευταία χρόνια ο ίδιος έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κάθε δημόσια εμφάνισή του τραβά τα βλέμματα.

Πρόσφατα, ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε με ειλικρίνεια για τον γιο του, Αλέξανδρο, καρπό της σχέσης του με την ηθοποιό Αθηνά Τσιλύρα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα».

«Νομίζω πως ήμουν καλός πατέρας. Για περισσότερο από έναν χρόνο προσπαθούσα κάθε βράδυ να γυρίζω σπίτι νωρίς, πριν κοιμηθεί, για να του λέω μια ιστορία. Αν δεν του την έλεγα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Αυτά τα θυμάται ακόμα», ανέφερε συγκινημένος.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος μπορεί να έχει χαράξει μια μακρά πορεία στην τηλεόραση και το θέατρο, ωστόσο φαίνεται πως ο ρόλος που κρατά πιο ψηλά είναι εκείνος του πατέρα, γεμάτος αγάπη, τρυφερότητα και μνήμες που μένουν ανεξίτηλες.

Πηγή: govastiletto.gr