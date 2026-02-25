Η εκδίκαση της υπόθεσης του γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, Σπύρου Ρέβη, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Κηφισιά, πήρε νέα αναβολή για τις 6 Μαρτίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησης του 72χρονου, ο οποίος θα αφεθεί ελεύθερος από τη ΓΑΔΑ μέχρι την ημέρα της δίκης.

Σε βάρος του μάνατζερ, ο οποίος φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, έχει ασκηθεί πλημμεληματική δίωξη για δύο αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, αφού δεν υπάκουσε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσέλθουν στο δικαστήριο οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ώστε να καταθέσουν για τα περιστατικά.

​Ο δικηγόρος του μάνατζερ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, υποστήριξε, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ότι η εικόνα που μεταφέρεται από τη δικογραφία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

​«Αναβλήθηκε η υπόθεση για 6 Μαρτίου. Φυσικά, ήρθε η κράτηση του εντολέως μου. Αρκετά πράγματα, όπως έχουν μεταφερθεί και έχουν αποτυπωθεί ακόμη και στη δικογραφία, είναι καθ’ υπερβολήν ή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί ως έπρεπε» δήλωσε ο κ. Σπυρόπουλος.

Στόχος της υπεράσπισης είναι να «εξηγηθεί γιατί έχει διογκωθεί ως υπόθεση και έχει πάρει μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που της προσήκει». ​Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, ο μάνατζερ αισθάνεται άσχημα για την αναταραχή που προκλήθηκε.

«Είναι μια χαρά ψυχολογικά. Λυπάται και αισθάνεται άσχημα για την όποια αναστάτωση έχει άθελά του προκαλέσει, αλλά θα έχει την ευκαιρία ενώπιον του φυσικού δικαστή να εξηγήσει την αλήθεια», σημείωσε.

​Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν άλλες παραβάσεις: «Ούτε είχε πιει, ούτε υπήρχε κάποια παράβαση στο αλκοόλ, ούτε υπήρχε οποιαδήποτε παράβαση με το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο, με τα ΚΤΕΟ του, με όλα».

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος κατέληξε σημειώνοντας ότι «δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό που συνέβη και το οποίο πραγματικά άθελά του προεκλήθη».