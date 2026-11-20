Με ένα τραύμα πάνω από το δεξί του μάτι εμφανίστηκε ο Σπύρος Σούλης στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Ο Γιώργος Λιάγκας παρατήρησε αμέσως το σημάδι στο φρύδι του και θέλησε να μάθει τι είχε συμβεί.

Ο γνωστός αρχιτέκτονας και παρουσιαστής αποκάλυψε ότι είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της δουλειάς του, το οποίο χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο.

Η αποκάλυψη για τον τραυματισμό του

Όπως εξήγησε, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί έξι ράμματα στο φρύδι. Ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος, αντιμετωπίζοντας, ωστόσο, την περιπέτειά του με χιούμορ.

«Παράσημο του επαγγέλματος, δε με δείρανε. Οι λεπτομέρειες δε χρειάζονται. Παράσημο του επαγγέλματος, είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε. Έκανα έξι ράμματα στο φρύδι. Άσε τις λεπτομέρειες. Με ρώτησαν μετά αν ο νιπτήρας είναι καλά. Το έπαθα τη Δευτέρα, της δουλειάς παράσημο στην κυριολεξία. Δεν φοβήθηκα, με πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Σπύρος Σούλης διατήρησε το χιούμορ του, ενώ δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω στο πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

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