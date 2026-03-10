Η Ελένη Μενεγάκη τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ιρλανδία και μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμές από το ταξίδι της.

Στιγμιότυπα από την απόδρασή της στην Ιρλανδία μοιράστηκε η Ελένη Μενεγάκη τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, εντυπωσιάζοντας τους ακολούθους της. Η παρουσιάστρια εξερεύνησε ένα από τα πιο επιβλητικά τοπία της χώρας, όπου οι απόκρημνοι βράχοι και η θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

Ντυμένη ζεστά, με ένα μαύρο μπουφάν και την κουκούλα σηκωμένη λόγω του δυνατού αέρα, η Ελένη Μενεγάκη χαμογελά στον φακό, δείχνοντας να απολαμβάνει την εμπειρία σε ένα από τα πιο μαγευτικά φυσικά σημεία της Ιρλανδίας.

Σε άλλη φωτογραφία, η παρουσιάστρια έχει απαθανατίσει έναν χαρακτηριστικό πέτρινο πύργο που στέκεται στην κορυφή του λόφου, με επισκέπτες να έχουν συγκεντρωθεί γύρω του για να απολαύσουν τη θέα. Το σκηνικό, με τον μουντό ουρανό και το βαθύ πράσινο του τοπίου, αποτυπώνει απόλυτα τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιρλανδικής φύσης.

Με τη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να σηματοδοτήσει και το τέλος του ταξιδιού της, γράφοντας στη λεζάντα: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

govastiletto.gr -Ελένη Μενεγάκη: Τι απάντησε σε ρεπόρτερ όταν τη ρώτησε για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή