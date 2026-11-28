Τη δικαστική οδό επέλεξε η Γιούλη Ηλιοπούλου, αντιδρώντας άμεσα στις πρόσφατες δηλώσεις του Στράτου Τζώρτζογλου που έβαλαν στο στόχαστρο την ίδια και τις παραγωγές της Παιδικής Σκηνής, με επίκεντρο τον «Όλιβερ Τουίστ».

Mόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την επίμαχη συνέντευξη του ηθοποιού, η παραγωγός του απέστειλε εξώδικη δήλωση, απαιτώντας την ανάκληση των ισχυρισμών του και επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Οι καταγγελίες για την περιοδεία και η απάντηση της παραγωγής

Αφορμή για τη νέα κλιμάκωση στάθηκε η συνέντευξη του Στράτου Τζώρτζογλου στις 26 Νοεμβρίου, όπου ο ηθοποιός περιέγραψε με μελανά χρώματα τις συνθήκες της καλοκαιρινής περιοδείας, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν πλήρωναν ούτε λεφτά για φαΐ ούτε για νεράκια».

Μέσω του εξωδίκου, η πλευρά της Γιούλης Ηλιοπούλου απορρίπτει συλλήβδην τις κατηγορίες ως ψευδείς, ανακριβείς και προσβλητικές τόσο για την εταιρεία όσο και για την ίδια. Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε αθέτηση πληρωμών ή μη κάλυψη εξόδων διαμονής και διατροφής, τονίζοντας πως ο ηθοποιός εξοφλήθηκε στο ακέραιο βάσει της αρχικής τους συμφωνίας. Παράλληλα, η εταιρεία αποδίδει το «διαζύγιο» στην άρνησή της να ικανοποιήσει το αίτημα του Τζώρτζογλου για διπλασιασμό της αμοιβής του, ενώ επικαλείται την απουσία του από τις δύο τελευταίες παραστάσεις του «Όλιβερ Τουίστ» στην Αθήνα, καθώς και μαρτυρίες συνεργατών που επιβεβαιώνουν τη θέση της.

Το εξώδικο δίνει στον ηθοποιό προθεσμία 24 ωρών από τη νόμιμη επίδοση για πλήρη και δημόσια ανάκληση στο ίδιο μέσο. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγωγή προειδοποιεί με αστικές και ποινικές ενέργειες, διεκδικώντας αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

Το χρονικό της ρήξης

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές βγήκε στο φως όταν ο Στράτος Τζώρτζογλου ανακοίνωσε μέσω Instagram την αποχώρησή του από τις παραστάσεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ». Λίγο αργότερα, στις 18 Νοεμβρίου, μιλώντας στη Μαρία Ρουμελιώτου, επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας λόγω αγεφύρωτων διαφωνιών.

Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Γιούλης Ηλιοπούλου ήρθε την επομένη, στις 19 Νοεμβρίου 2026, μέσα από ανάρτηση στο Facebook. Εκεί ανέφερε για πρώτη φορά πως ο ηθοποιός ζήτησε επιπλέον χρήματα πέραν των συμφωνηθέντων, ξεκαθαρίζοντας ότι είχε ήδη πληρωθεί πλήρως για όλες τις πρόβες και τις παραστάσεις του, και έκλεισε με την αιχμηρή φράση: «Δεν λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων».

Τι υποστηρίζουν οι συνεργάτες του θιάσου

Στο πλευρό της παραγωγού τάχθηκε δημόσια ο Χρήστος Γιαννακάκος, σταθερός συνεργάτης της Παιδικής Σκηνής εδώ και μία δεκαετία. Μιλώντας στην «Espresso», ο ηθοποιός περιέγραψε μια δύσκολη καθημερινότητα στα παρασκήνια, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, απουσίες και άρνηση του Στράτου Τζώρτζογλου να ακολουθήσει τις σκηνοθετικές οδηγίες, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, άλλαζε τα λόγια του επί σκηνής.

«Η Γιούλη τον βοήθησε πολύ! Τον στήριξε, ενώ μας δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Και αυτό ήταν το “ευχαριστώ”…», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στον θίασο πριν από την οριστική ρήξη.