Η Αθηνά Ωνάση, μετά τη διπλή προδοσία του πρώην συζύγου της, Doda Miranda, φαίνεται ότι ήπιε ξανά το πικρό ποτήρι της προδοσίας, και μάλιστα δύο φορές,

Αυτή ήρθε για τη «χρυσή» κληρονόμο της οικονομικής αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη Ωνάση από την πρώην δικηγόρο της και από τον συνέταιρό της στη «Ferrari της ιππασίας», και έχει ήδη καταλήξει στα δικαστήρια. Η Αθηνά Ωνάση είναι στα μαχαίρια με τον Jan Tops, επιχειρηματία με περιουσία 200.000.000 ευρώ και ιδιοκτήτη της εταιρίας Stal Tops, η οποία διαθέτει τα καλύτερα άλογα του κόσμου για ιππικούς αγώνες.

Η κόντρα τους φαίνεται ότι έχει στο επίκεντρό της μια δικηγόρο, όπως φάνηκε τη Δευτέρα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μπρέντα, στο οποίο η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση έσυρε τη δικηγόρο, για να δικαστεί για τη συμπεριφορά της.

Εργαζόταν στο παρελθόν ως δικηγόρος της Αθηνάς Ωνάση και των εταιριών της. Η Αθηνά Ωνάση είχε καλές σχέσεις με τον Jan Tops, σε σημείο που το 2022 εξαγόρασε μεγάλο μέρος των μετοχών της εταιρίας του, Stal Tops.

Το 2023 ήρθαν τα πάνω κάτω. Η δικηγόρος φέρεται ότι πρόδωσε την Αθηνά Ωνάση και όχι μόνο παραιτήθηκε από τις εταιρίες της, όπου είχε δουλέψει για 900 εργασιακές ώρες, αλλά ζήτησε να δουλέψει στην εταιρία του Jan Tops. Ο συνέταιρος της Ωνάση, από ό,τι φάνηκε, δεν χρειάστηκε πολύ για να την προδώσει, αφού προσέλαβε τη δικηγόρο ως γραμματέα της εταιρίας του.

Από τότε, οι σχέσεις της Αθηνάς και του Jan Tops φέρεται ότι χάλασαν και δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Η διαμάχη τους κατέληξε στα δικαστήρια, με την Αθηνά να εξαπολύει μέσω του νέου δικηγόρου της σοβαρές κατηγορίες εναντίον της πρώην δικηγόρου της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μπρέντα.

Από τη μια, η Ωνάση κατηγορεί την πρώην δικηγόρο της ότι της αποκρύπτει οικονομικά στοιχεία από την επιχείρηση Stal Tops. Σύμφωνα με τη «χρυσή» κληρονόμο του Αριστοτέλη Ωνάση, πρόκειται για κρίσιμης σημασίας έγγραφα, που η ίδια πρέπει να γνωρίζει ως μέτοχος της εταιρίας και τα οποία η δικηγόρος έπρεπε να της παραδώσει στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως γραμματέως.

Από την άλλη, η Αθηνά κατηγορεί τη δικηγόρο για σύγκρουση συμφερόντων και ζητά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να της επιβάλει να παραιτηθεί από τη θέση της στη Stal Tops. Ουσιαστικά, η Ωνάση λέει ότι η δικηγόρος γνωρίζει σχεδόν τα πάντα για την περιουσία της και τις επιχειρηματικές κινήσεις της, από την εποχή που εργαζόταν για την ίδια. Το 2023, όμως, σύμφωνα με την πλευρά της Αθηνάς, η δικηγόρος πήγε να εργαστεί «στην αντίθετη πλευρά» και μπορεί να μεταφέρει στον Jan Tops απόρρητες πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία της, τα οποία ίσως χρησιμοποιηθούν εναντίον της.

Η Αθηνά Ωνάση έχει ήδη σύρει τον Jan Tops στο Εταιρικό Δικαστήριο του Άμστερνταμ, κατηγορώντας τον για αδιαφάνεια και σπατάλες στα οικονομικά της Stal Tops, και στις αρχές Ιουνίου, ύστερα από προτροπή του δικαστηρίου, οι δύο πλευρές άρχισαν να αναζητούν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή, μήπως τα βρουν εξωδικαστικά.

govastiletto.gr – Αθηνά Ωνάση: Νέα δικαστική διαμάχη για την «χρυσή» κληρονόμο