Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν, το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Γαλλίδα σύζυγός του, Ariane Labed.

Ο λόγος; Για να καταθέσει η σύζυγός του στη δίκη του 43χρονου Λάμπρου Φιλίππου, γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού το 2012, ύστερα από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών, που έλαβαν χώρα το 2015.

Η Ariane Labed που είναι πολύ καλή φίλη με μία από τις καταγγέλλουσες, βρέθηκε εκεί για να την στηρίξει, όπως και ο σύζυγός της, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Το’ Χουμε!».

«Η σύζυγός μου θα καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τις γυναίκες, φίλες και συνεργάτιδες που περνούν μία δύσκολη στιγμή, που έχουν καταγγείλει κάποιον. Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ. Η δίκη συνεχίζεται στις 25 Νοεμβρίου απ’ ότι ξέρω», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάνθιμος.

