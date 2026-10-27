Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσήλθε το πρωί της Τρίτης (27/10) ο Πέτρος Φιλιππίδης, ενόψει της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση που αφορά τη μήνυση που έχει υποβάλει ο ίδιος σε βάρος γυναίκας. Ο ηθοποιός έδωσε το παρών στη διαδικασία για να παρακολουθήσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η οποία σχετίζεται με τη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για βιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 20 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απαλλαγή της κατηγορουμένης από τις κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης, κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών για τη συγκεκριμένη κατηγορία βιασμού, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα νομική του κίνηση εναντίον της γυναίκας.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται σήμερα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το αποτέλεσμά της.

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