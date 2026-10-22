Στα επείγοντα νοσοκομείου βρέθηκε η Σύλβια Δεληκούρα, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την αιτία της εισαγωγής της, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των ακολούθων της. Φορώντας τα καθημερινά της ρούχα και με χαλαρό στυλ, η ηθοποιός επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, προσθέτοντας μια αστεία λεζάντα.

Η ανάρτηση μέσα από τα επείγοντα

«Σέταρα μπλούζα με κουρτίνα στα επείγοντα… ινφλουενσερ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story, προσθέτοντας ένα emoji. Στην ανάρτησή της δεν περιλαμβάνονταν πληροφορίες για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία ή αν αποχώρησε μετά την εξέτασή της στα επείγοντα.

Η Σύλβια Δεληκούρα γεννήθηκε το 1979 και σπούδασε υποκριτική στη δραματική σχολή Ίασμος. Στην πορεία της έχει συνδυάσει την τηλεόραση με το θέατρο, με συμμετοχές τόσο σε κωμωδίες όσο και σε παραστάσεις διαφορετικού ρεπερτορίου.

Από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της είναι η Άσπα στη σειρά «Θα βρεις τον δάσκαλό σου», ένας ρόλος που τη συνέδεσε με το ευρύ κοινό. Στις τηλεοπτικές δουλειές της περιλαμβάνεται και η «Λόλα», ενώ στο θέατρο έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στη «Λυσιστράτη», στον «Μικρό πρίγκιπα» και στο «Σεσουάρ για δολοφόνους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Silvia Delikoura (@silviadelikoura)

Αργότερα συμμετείχε στην κωμική σειρά του MEGA «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», υποδυόμενη τη Μιμίκα, τη φίλη της ηρωίδας που ενσάρκωνε η Βάσω Λασκαράκη.

Στην προσωπική της ζωή, η μητρότητα αποτελεί ένα κεφάλαιο για το οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις της. Έχει αποκτήσει τον γιο της, Ορφέα, με τον Δημήτρη Λιόση, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο εμπόριο ψαριών. Η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινής παρέας στη Γλυφάδα, όπως έχει περιγράψει η ίδια.

Παρότι παλαιότερα δεν φανταζόταν τον εαυτό της να δημιουργεί οικογένεια, η σχέση τους και ο ερχομός του παιδιού άλλαξαν την καθημερινότητά της. Σε παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξη είχε εξηγήσει ότι ο σύντροφός της την έκανε να αισθανθεί ασφάλεια, ενώ είχε μιλήσει ανοιχτά και για τις απαιτήσεις που φέρνει ένα παιδί στη ζωή ενός ζευγαριού.

Η ηθοποιός έχει αναφερθεί και στην επαγγελματική περίοδο που ακολούθησε τη γέννηση του γιου της. Όπως είχε αποκαλύψει, έμεινε τότε εκτός τηλεόρασης επειδή δεν δεχόταν προτάσεις, επισημαίνοντας ότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως, έχοντας γίνει μητέρα, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις μιας σειράς.

govastiletto.gr -Σύλβια Δεληκούρα: «Ο άντρας μου μού είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με παντρευτεί»