Φανερά ανανεωμένη και με κομψό look πραγματοποίησε η Μαρί Κωνσταντάτου τη νέα της βραδινή εμφάνιση στο NOX στην Αθήνα.

Η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας επέλεξε ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα θηλυκό σύνολο που την κολάκευε πολύ.

Συγκεκριμένα επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με μακριά μανίκια και διακριτικές διαφάνειες, ένα κομμάτι που συνδύαζε κομψότητα και μοντέρνα αισθητική. Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, δημιουργώντας ένα chic αποτέλεσμα ιδανικό για βραδινή έξοδο.

Το look ολοκλήρωσε με μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνα ankle boots στην ίδια απόχρωση. Στα αξεσουάρ επέλεξε μικρό μαύρο clutch, ενώ τα διακριτικά κοσμήματα έδωσαν μια επιπλέον πινελιά λάμψης. Από πάνω επέλεξε ένα εντυπωσιακό γούνινο πανωφόρι σε ροζ και γκρι αποχρώσεις, το οποίο πρόσθεσε μια πιο glam διάσταση στο βραδινό της look.

Να θυμίσουμε η Μαρί Κωνσταντάτου βγήκε από ένα χωρισμό ύστερα από μόλις δύο χρόνια γάμου με τον θεατρικό επιχειρηματία Γιάννη Κεντ.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου του, με τον χωρισμό να χαρακτηρίζεται απόλυτα «αθόρυβος» και βελούδινος, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

