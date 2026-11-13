Τι τρέχει τελικά ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Νόρα Καούρη; Μια διαδικτυακή κίνηση στάθηκε αφορμή για να φουντώσουν οι φήμες περί ψυχρότητας μεταξύ των δύο συνεργατών του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, έπειτα από μια αποκαλυπτική τοποθέτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος φαίνεται πως διέγραψε τη Νόρα Καούρη από τις επαφές του στο Instagram, παρόλο που εκείνη εξακολουθεί να τον ακολουθεί. Παράλληλα, η Τίνα Μεσσαροπούλου έδωσε έμφαση και στη μεταξύ τους δυναμική μπροστά στις κάμερες, υπογραμμίζοντας πως οι στιγμές έντασης στον τηλεοπτικό αέρα είναι πλέον εμφανείς.

«Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο λέμε, που το unfollow το έχει ψωμοτύρι. Εκείνη τον ακολουθεί ακόμα. Στον αέρα τούς βλέπουμε συνεχώς στην ένταση. Οι γνωρίζοντες λένε ότι την ακολουθούσε, αλλά τώρα την έκανε unfollow. Έχει καταντήσει νηπιαγωγείο πάντως. Δεν τον ακολουθεί ούτε ο Φραγκολιάς, έβγαλε είδηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Αξίζει να θυμίσουμε πως η Νόρα Κουρή βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα μετά την αποχώρησή της από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι», με τη μετακίνησή της στον ΑΝΤ1 να συζητιέται ιδιαίτερα.

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