Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Donald Trump προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα συγκέντρωσε τα βλέμματα, αλλά η προετοιμασία του διάσημου ζευγαριού Ronaldo & Georgina Rodriguez έκλεψε την παράσταση στα social media.

Η Georgina Rodriguez μοιράστηκε στο Instagram βίντεο από τα παρασκήνια, όπου φαίνεται ο διεθνούς φήμης Έλληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος να επιμελείται τα χτενίσματά τους.

Ο Ronaldo απέκτησε ένα κομψό και συμμετρικό look, ενώ η Georgina εντυπωσίασε με ένα sleek, λαμπερό χτένισμα που αναδείχθηκε στα επίσημα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Στην προετοιμασία συμμετείχε και ο make-up artist της ομάδας, ολοκληρώνοντας το styling, λίγο πριν το ζευγάρι εμφανιστεί δίπλα σε επιχειρηματικά «βαριά χαρτιά», όπως οι Tim Cook και Elon Musk.

Ο Donald Trump, μάλιστα, φρόντισε να αποθεώσει δημόσια τον Ronaldo, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του Barron, είναι μεγάλος θαυμαστής του ποδοσφαιριστή.

View this post on Instagram A post shared by Makeup Artist Patrick Ta 🫶🏽 (@patrickta)

View this post on Instagram A post shared by Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

View this post on Instagram A post shared by Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

View this post on Instagram A post shared by Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

