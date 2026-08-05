Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα δεν καταστρέφουν μόνο το περιβάλλον και τις περιουσίες μας αλλά αφήνουν βαθιά τραύματα στις ψυχές των ανθρώπων. Κόποι μιας ζωής γίνονται στάχτη σε στιγμές, αφήνοντας πίσω βλέμματα γεμάτα φόβο και απόγνωση.

Τα λόγια των ανθρώπων που βλέπουν κόπους μιας ζωής να εξαφανίζονται είναι πάντα στενάχωρα. Κάθε καλοκαίρι δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές!

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία και νησιά της Ελλάδας συγκεντρώσαμε τα σπίτια των Ελλήνων επωνύμων που είδαν την περιουσία τους να καίγεται εν μία νυκτί.

Τάσος Χαλκιάς

Από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε πριν λίγες μέρες στο Πόρτο Γερμενό το εξοχικό του σπίτι έχασε ο ηθοποιός, Τάσος Χαλκιάς.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί», είπε ο Τάσος Χαλκιάς στον ΣΚΑΪ για το εξοχικό του σπίτι στο Πόρτο Γερμενό που καταστράφηκε ολοσχερώς στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στη Δυτική Αττική. Την είδηση για την καταστροφή του σπιτιού είχε κοινοποιήσει πρώτα ο γιος του μέσω των social media.

«Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα, τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό, αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου» συμπλήρωσε ο Τάσος Χαλκιάς.

Ο γιος του είχε αναφέρει ότι η οικογένειά του βιώνει μία μορφή πένθους. «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Άρης Χαλκιάς.

Γιάννης Ζουγανέλης

Τον Αύγουστο του 2024 ο Γιάννης Ζουγανέλης έχασε το σπίτι του στον Βαρνάβα σε μία ακόμα καταστροφική φωτιά.

«Είμαι σοκαρισμένος. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία με κήπο πνιγμένη στα δέντρα. Κάηκε ολοσχερώς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά το έμαθα χθες γιατί δεν είχε προσβασιμότητα. Πάει ο παράδεισός μου, εδώ που ερχόταν η Ελεωνόρα και ήταν το ησυχαστήριό μας» είχε πει στην εφημερίδα OnTime.

«Δεν στενοχωριέμαι για τη δική μου απώλεια, αλλά αισθάνομαι λύπη για τις απώλειες ανθρώπων που έχουν παλέψει άλλοι από το υστέρημά τους κι άλλοι από το περίσσευμά τους να κάνουν κάτι και το είδαν να καταστρέφεται σε μια στιγμή», συμπλήρωνε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ελένη Γερασιμίδου

Στα τέλη Ιουλίου του 2022 η ηθοποιός και πρώην βουλεύτρια του ΚΚΕ, Ελένη Γερασιμίδου, είδε το μισό της σπίτι στην Παλλήνη.

Η Ελένη Γερασιμίδου μπροστά στους «κόπους μίας ζωής», όπως αποκάλεσε το σπίτι όπου ζούσε ως τότε με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, μίλησε για την καταστροφή που υπέστη αυτό από τη φωτιά.

«Σήμερα το πρωί στις 4 μας έπνιξε ο καπνός και φύγαμε μετά από απαίτηση της κόρης μας. Και σε λίγη ώρα με πήρε μια γειτόνισσα που παρέμεινε εδώ, ενώ θέλαμε να την πάρουμε μαζί και μας είπε το σπίτι σας καίγεται. Δεν μπορέσαμε να έρθουμε εδώ, δεν μας αφήνανε, ήταν 18 πυροσβεστικά στη Μαραθώνος έξω από τη ΒΙΑΝΕΞ, δεν αντιλέγω εντάξει, αλλά υπάρχουν κι αλλού ανάγκες. Τους πήραμε τηλέφωνο, τίποτα. Μέχρι τώρα ένα πυροσβεστικό δεν ήρθε», σημείωνε η ηθοποιός.

«Όλα είναι κατεστραμμένα, ρούχα, βιβλία. Αυτό μας πονάει πάρα πολύ. Στο ισόγειο είναι ένας χώρος που καθόμαστε. Πώς είναι μη το συζητάτε, είναι όλα κατάμαυρα. Πρέπει να έρθει πραγματογνώμονας για να μας πει αν μπορούμε να κατοικήσουμε. Έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Είναι οι κόποι μίας ζωής», είχε πει μεταξύ άλλων η Ελένη Γερασιμίδου.

«Είναι ας καούνε, αυτή η ανάλγητη πολιτική πρέπει να τελειώνει. Και θα τελειώσει μόνο με τον κόσμο. Μόνη της δεν τελειώνει, ούτε με ένα 2 άτομα», τόνιζε τότε σε σχέση με την πολιτική του κράτους για τις πυρκαγιές.

Ζωζώ Σαπουντζάκη

Τον Αύγουστο του 2018 η Ζωζώ Σαπουντζάκη είδε το σπίτι της στην Κινέτα να καταστρέφεται ολοσχερώς από τις πυρκαγιές.

«Είναι τα κόπια μιας ζωής. Θα μου πεις εδώ πέθαναν άνθρωποι, κάηκαν παιδιά, κάηκαν ολόκληρες οικογένειες. Ζω το δικό μου δράμα, που εκείνο είναι μεγαλύτερο δράμα οπωσδήποτε. Λυπάμαι, κουράγιο», είχε πει η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη εκείνες τις δύσκολες μέρες.

Αργότερα στο DownTown Κύπρου είχε αναφέρει: «Μέσα στο σπίτι υπήρχαν οι πίνακές μου, τα πορτρέτα μου, οι φωτογραφίες μου, οι δίσκοι μου – όλο το υλικό που είχα, ήταν μέσα σ’ αυτό το σπίτι, στο σπίτι μου το καλό. Έχω κι ένα σπίτι στην Αθήνα, αλλά το σπίτι που αγαπούσα ήταν η Κινέτα. Αυτή τη στιγμή γυρίζω μ’ ένα φόρεμα. Γιατί όλα τα καλά πράγματα τα είχα στην Κινέτα – τις γούνες μου, τα παπούτσια μου, τα πάντα. Τώρα στην Αθήνα δεν έχω τίποτα. Δύο μέρες κυκλοφορώ μ’ ένα φόρεμα. Δεν έχω τίποτε άλλο».

Μπέσσυ Αργυράκη

Η τραγουδίστρια έχασε από φωτιές το 2021 το εξοχικό σπίτι της οικογένειάς της στον οικισμό Άνω Πευκενέα. «Έχουμε πολλές μνήμες εκεί μεγάλωσαν τα παιδιά… Ήταν το ερημητήριό μας. Τον παράδεισο τον ζητώ να ξαναέρθει, γιατί τον παράδεισο μάς τον έκαναν μια κόλαση. Πρέπει να προλαμβάνουμε τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Θέλω να δω τι θα γίνει», είχε πει η Μπέσσυ Αργυράκη, που ευτυχώς διέσωσε τα ζώα της από τη φωτιά. «Σώθηκαν και τα 2 μου ζωάκια δε θα έφευγα αν δεν έβρισκα και το 2ο, έψαξα όλη την περιοχή», συμπλήρωνε.

Χριστίνα Λαμπίρη

Την καταστροφική φωτιά στο Μάτι το 2018 τη θυμόμαστε πάντα για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν βυθίζοντας τη χώρα μας σε ανείπωτη θλίψη. Η φωτιά σάρωσε το Μάτι και άφησε στο πέρασμά της απανθρακωμένους ανθρώπους και σπίτια που έγιναν αποκαΐδια. Η Χριστίνα Λαμπίρη έχασε το σπίτι της αλλά και καλούς της φίλους σε εκείνη τη φονική πυρκαγιά.

«Καταστραφήκαμε εντελώς! Το σπίτι μου είναι πολύ κοντά στην ταβέρνα που απανθρακώθηκαν 26 συμπολίτες μας… Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δυο πολύ κολλητοί φίλοι του άνδρα μου… Εμείς ούτε που καταλάβαμε τι συνέβη! Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά μας περικύκλωσε μέσα στο σπίτι μας και προσπαθήσαμε να σώσουμε ότι σωζόταν!

Εγώ ειλικρινά ούτε που έχω καταλάβει πως τελικά σώθηκα! Το σπίτι μας καταστράφηκε ολοσχερώς. Έμεινε μόνο ένα δωμάτιο από όλο το σπίτι και τώρα μαζεύω σε κούτες ότι έχει σωθεί για να σηκωθώ να φύγω. Το σπίτι του αδερφού του άντρα μου Θανάση, είναι ακριβώς δίπλα από το δικό μας καταστράφηκε ολοσχερώς. Πραγματικά είμαι σε απίστευτη σύγχυση και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον σώσαμε τη ζωή μας», είχε πει σε συνέντευξή της.

Νίκη Βίσση

Από την καταστροφική φωτιά στο Μάτι το 2018 και η αδερφή της Άννας Βίσση, η Νίκη Βίσση ήταν ανάμεσα στους πληγέντες καθώς το σπίτι της κάηκε ολοσχερώς. Η Λία Βίσση που βρισκόταν μαζί με την αδερφή της Άννα στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένειά της:

«Το σπίτι μας κάηκε ολοσχερώς! Δεν έμεινε τίποτα στο Μάτι… Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πέθαναν άνθρωποι, είναι απίστευτο. Ζούμε μια τραγωδία. Εγώ βρισκόμουν με την Άννα στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία της και έμαθα τι συμβαίνει από το τηλέφωνο. Στο σπίτι μου ήταν ο σύζυγός μου, τα παιδιά μου και η μητέρα μου. Τα παιδιά άρπαξαν την μητέρα μου με το αυτοκίνητο και έφυγαν. Η Άννα είναι στο πλευρό μας… Πριν από λίγο πήρε στο σπίτι της και τη μητέρα μας… Αυτή ήταν η βασική μας κατοικία… Εντάξει έχουμε να μείνουμε κάπου, αλλά τώρα είμαστε στην περιοχή, στο Μάτι και στο σπίτι και μαζεύουμε τα συντρίμμια…».

Μελίνα Μακρή

Με μία ανάρτησή της στα social media, η τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή έκανε γνωστό ότι το πατρικό της σπίτι στην Κινέτα κάηκε ολοσχερώς. «Μαύρη μέρα ξημέρωσε σήμερα…. καταστροφή, θάνατος, οργή» έγραψε μεταξύ άλλων.

Κώστας Χατζής

Το σπίτι του γνωστού τραγουδοποιού Κώστα Χατζή καταστράφηκε ολοσχερώς στις 9 Αυγούστου 2021 κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια. Η κατοικία βρισκόταν σε έναν λόφο μέσα σε πεύκα και περιτριγυριζόταν από ελαιώνες στο Καστρί Ευβοίας.

Σταύρος Βαρθαλίτης

Το εξοχικό από τις φωτιές το καλοκαίρι του 2023 έχασε κι ο γνωστός σεφ Σταύρος Βαρθαλίτης.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef, μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες του κατεστραμμένου πλέον εξοχικού του, όπου είχε περάσει όλα του τα παιδικά χρόνια.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό ήταν το εξοχικό μου, που πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Δεν έχω καμία διάθεση να δείξω ποιος έχει την ευθύνη. Το γνωρίζουν καλά οι ίδιοι. Απλά σκέφτομαι, αν νιώσαμε εμείς έτσι για το εξοχικό μας, πως μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι που χάνουν το σπιτικό τους, που στεγάζουν όλα τους τα όνειρα και τους κόπους μιας ζωής. Κρίμα».

govastiletto.gr -Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό – «Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε..»